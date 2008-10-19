Посольство України в РФ відреагувало на витівку політичних маргіналів

Посольство України в Російській Федерації стурбоване тим, що власті Москви заохочують радикальні організацій Росії до проведення антиукраїнських акцій.

Про це УНІАН сказав прес-секретар Посольства України в РФ Олег ВОЛОШИН, коментуючи пікет активістів Євразійського союзу молоді (ЄСМ) перед будівлею дипломатичної місії України.

«Стурбованість Посольства викликає не сама невдала витівка політичних маргіналів, а той факт, що міські власті Москви були офіційно повідомлені ЄСМ про те, що акція 19 жовтня носитиме відверто антиукраїнський характер, і це не перешкодило префектурі Центрального адміністративного округу російської столиці заявити про відсутність у неї заперечень проти проведення мітингу», - сказав О.ВОЛОШИН.

Він підкреслив, що в такому рішенні міських властей поглядається їх політична позиція стосовно України. Тим паче, що це вже не перший антиукраїнський мітинг ЄСМ біля приміщення дипломатичної місії, дозвіл на проведення якого наданий муніципальними властями російської столиці.

«Посольство України хотіло б сподіватися на те, що Міністерство закордонних справ РФ, інші органи державної влади Росії звернуть увагу керівництва Москви на те, що фактичне заохочення радикальних організацій до проведення антиукраїнських акцій перешкоджає розвитку діалогу між нашими країнами, руйнує атмосферу довіри і дружби, що традиційно існують між українським і російським народами», - підкреслив він.

При цьому О.ВОЛОШИН відзначив, що проведена сьогодні біля стін Посольства чергова антиукраїнська акція маргінальної організації Євразійський союз молоді сама по собі не заслуговує жодної уваги.

Він підкреслив, що організатори акції не змогли зібрати навіть тих 15 осіб, які заявлялися в офіційному проханні, адресованому московським властям, про проведення мітингу.

«Лише 8 чоловік прийшли до Посольства виголосити образливі гасла на адресу Української держави і його керівництва. Таке мізерне число учасників зайвий раз підтвердило, що спроби розпалити антиукраїнські настрої в Росії не знаходять підтримки серед переважної більшості росіян», - упевнений він.

Як повідомляв УНІАН, дев`ять активістів Євразійського союзу молоді провели пікет перед посольством України в Російській Федерації. Акція присвячена роковинам акту наруги над державними символами України на горі Говерла. Учасники акції виступали під прапорами ЄСМ і тримали в руках плакати «Слава Україні – героям слава» і «Юща під ніж, УПА – на кіл!». Окрім цього учасники пікету викрикували гасла «ЮЩЕНКА – лузер» і «Сало Україні – героям сало», «Слава імперії, росіяни – вставайте».

Порядок під час пікету забезпечувало семеро працівників міліції.

Пікет був санкціонований владою міста Москва

Довідка УНІАН. 19 жовтня 2007 року Євразійський союз молоді заявив про знищення його активістами Державного герба України, встановленого на Говерлі – найвищій горі України. Активісти організації розмістили повідомлення, фото і відео про наругу над державними символами України на веб-сайті ЄСМ.

20 жовтня виконуючий обов`язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що Служба безпеки України встановила осіб, що вчинили акт вандалізму на горі Говерла.