Герман каже, що система «Рада» не працює, бо її ламає БЮТ

Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявляє про спроби депутатів від БЮТ зламати систему для голосування «Рада».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам сьогодні.

«Ми знаємо, що є спроби і були спроби зламати систему. І в нас є інформація, що система «Рада» не працює», - сказала вона.

Г.ГЕРМАН наголосила, що така поведінка є безвідповідальною. Водночас, за її словами, фракція Партії регіонів не збирається застосовувати силові методи для розблокування роботи Верховної Ради.

«Ми не будемо битися у парламенті і не збираємося влаштовувати тут комедію. Ми прийшли працювати», - сказала вона.