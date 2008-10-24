У БЮТ пропонують відмовитися від 118-ти пам’ятників жертвам Голодомору

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що на час фінансової кризи необхідно запровадити мораторій на бюджетне фінансування будівництва пам’ятників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Зокрема, за словами віце-спікера, окрім зменшення бюджетних витрат на утримання органів державної влади та місцевого самоврядування, необхідно також радикально переглянути центральний та місцеві бюджети на предмет фінансування різноманітних концертів, творчих вечорів та інших подібних розважальних заходів, а також виділення коштів на будівництво пам’ятників.

«Сьогодні, як засвідчують оцінки експертів та перевірки Контрольно-ревізійного управління, у більшості випадків бюджетного фінансування будівництва пам’ятників та культових споруд має місце зловживання бюджетними коштами. Цілком очевидно, що за умов фінансової кризи на такі витрати держбюджету має бути накладений мораторій», - сказав М.ТОМЕНКО.

Для прикладу він навів інформацію Чернігівської обласної державної адміністрації, згідно з якою цього року в області заплановано відкриття 118 пам’ятників і пам’ятних знаків жертвам Голодомору 1932-1933 років, а також розглядається можливість демонтажу пам’ятників, присвячених особам, причетним до організації і здійснення Голодомору в Україні та політичних репресій.

На думку політика, коли є бажання територіальної громади та готовність меценатів підтримати ідею увіковічення, наприклад, певного історичного діяча, або релігійна громада бажає збудувати нову культову споруду, то це - виключно справа прихильників цієї ідеї, а не проблема бюджетного фінансування. Тим більше, враховуючи збільшення в Україні «професійних груп чиновників», що заробляють кошти на історії та вшануванні історичної пам’яті, додав М.ТОМЕНКО.