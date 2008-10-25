Чи зможе парламент ухвалити антикризовий пакет Ющенка-Януковича?

Політичні експерти вважають проблематичним ухвалення Верховною Радою пакета антикризових заходів. Про це свідчить експерт-опитування, проведене Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА», дані якого передані агентству УНІАН.

На думку директора Інституту глобальних стратегій Вадима КАРАСЬОВА, прийняття антикризових законів Верховною Радою не в кабмінівському варіанті, а в парламентському – не питання можливості, а питання необхідності.

“Партійно-парламентські еліти зацікавлені в тому, щоб прийняти пакет антикризових заходів саме під брендом Верховної Ради”, - сказав він.

За словами політолога, певним бар`єром на шляху антикризового голосування є питання голосування щодо фінансування дострокових виборів.

В.КАРАСЬОВ вважає, що це питання може бути вирішене двома способами: або знаходження нетривіальних шляхів фінансування передвиборчої кампанії, або цю проблему можна зняти, відсуваючи день голосування на 2009 рік.

«Партійно-парламентські сили розуміють, що відтермінування голосування по антикризовому пакету не тільки б`є по репутації цієї Верховної Ради, не тільки обурить українське суспільство, але й може створити додаткові умови для поглиблення фінансової кризи і трансформації її на кризу економічну. А в цьому вже не зацікавлені і учасники парламентської гри, і спонсори основних парламентських сил”, - додав він.

Директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександр МЕДВЕДЄВ, у свою чергу, зауважив, що спостерігається небажання БЮТ вносити зміни у свій варіант. “Фракція прем`єра не хоче віддавати ексклюзив піару на антикризових заходах та ініціативах, тому вірогідність домовленостей з БЮТ дуже низька”, - сказав він.

На думку О.МЕДВЕДЄВА, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО розуміє, що ухвалені антикризові закони виконувати доведеться їй, і відповідальність за їхнє виконання також ляже на її плечі. Водночас узгоджений пакет Партії регіонів і Президента Віктора ЮЩЕНКА може бути готовий вже до ранку понеділка, і ухвалення пакету “упреться” у блокування депутатами БЮТ трибуни парламенту.

“Доводи прем`єрської сили відносно блокування роботи ВР виглядають егоїстично, БЮТ вимагав відновити роботу Ради для того, щоб не дати їй працювати. І якщо БЮТ не прийме антикризовий пакет ЮЩЕНКА-ЯНУКОВИЧА, то політична криза посилиться», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК констатував, що на даний момент БЮТ блокує будь-які спроби реалізації антикризових заходів. “Є спекуляція Кабміну Юлії ТИМОШЕНКО на антикризових гаслах. І це буде впливати на реалізацію цих заходів”, - сказав він.

На переконання В.КУЛИКА, покладатись на Верховну Раду нинішнього скликання досить складно. Він вважає, що варто проводити заходи, які можливі через впровадження указів Президента, а також постанов Кабінету міністрів. Це, зазначив В.КУЛИК, могло б якимось чином амортизувати наслідки кризи і тиснути на Верховну Раду з вимогою прийняття пакету заходів. “Можливо, це буде пакет не лише ексклюзивно бютівський, а узгоджений з іншими політичними силами. Не може бути авторського проекту. Потрібно говорити про консолідований потік документів”, - додав він.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ сподівається, що Верховна Рада зможе знайти компроміс. “Іншого шляху, крім компромісу немає. Потрібен хоча б рамковий компроміс про закони щодо запобігання найгірших наслідків кризи”, - сказав він.

За словами директора політико-правових програм Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Юрія ЯКИМЕНКА, є проблеми з тим, щоб Верховна Рада прийняла пакет антикризових заходів. За його словами, головна проблема у тому, що питання антикризових законів безпосередньо пов`язане з політичним питанням про фінансування дострокових виборів.

“Ця політична складова ускладнює практично все, що стосується проходження антикризового проекту, починаючи від змістовного погодження різних проектів, закінчуючи питанням розгляду і прийняття цього законопроекту”, - сказав він.

На переконання Ю.ЯКИМЕНКА, багато чого залежатиме від того, в якому порядку, у якій послідовності розглядатимуться цей та інші проекти. “Якщо б, скажімо, можна було винести питання виборчого процесу за дужки, то тоді б шанси на прийняття зросли. В ідеалі необхідно розмежувати питання подолання кризи і питання позачергових виборів”, - додав він.

За словами Ю.ЯКИМЕНКА, якщо цей процес буде деполітизовано і тема виборів у ньому не буде присутня, тоді є певні шанси на те, щоб проект був підготовлений, погоджений і винесений на голосування наступного пленарного тижня, а якщо виборча тема все ж буде присутня, це значно зменшить шанси цього законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 жовтня, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК підписав розпорядження про створення робочої групи з підготовки узгодженого законопроекту щодо подолання в Україні можливих наслідків світової фінансової кризи.