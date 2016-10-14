Порошенко закликає світову спільноту перестати бути наївними щодо намірів Росії
Президент просить продовжувати санкції проти цієї держави до відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.
Президент України Петро Порошенко закликає світову спільноту не бути наївними щодо справжніх намірів Росії та продовжувати санкції проти цієї держави до відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.
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Про це він написав у своїй статті для німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung під назвою "Кінець маскараду".
«Ми нарешті маємо перестати бути наївними, як у 2008 чи 2014/2015 роках, відносно справжніх намірів Росії. Вона і не збирається зупиняти агресію, якщо ми спільно її не зупинимо. Обман та маніпуляції ефективні лише за браку солідарності та бачення», - заявив він.
«Саме тому нині ми, як ніколи, потребуємо і першого, і другого, включно з дією санкцій до відновлення суверенітету та територіальної цілісності України», - наголосив президент.
«Вони (санкції – УНІАН) утримують Росію за переговорним столом та стримують її від ще більших втрат людських життів», - додав президент.