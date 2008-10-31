Кредити МВФ є «геополітичними хабарами»?

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що кредити Міжнародного валютного фонду є «геополітичними хабарами» в обмін на політичну стабільність в країнах.

Як повідомили УНІАН в Інституті проблем управління імені Горшеніна, таку думку політолог висловив у ході засідання круглого столу в Інституті Горшеніна на тему: «Політична криза під час економічної: загрози для держави».

Разом із тим народний депутат від фракції БЮТ Сергій ПАШИНСЬКИЙ висловив думку, що, на жаль, політичну еліту України цікавить не результат, а виключно сам процес. Його вражає протидія з боку опозиції отриманню кредитів міжнародних фінансових організацій, хоча те, що намагається робити для України Міжнародний валютний фонд, необхідно не лише економіці, а й суспільству, адже криза в банківській сфері має не лише економічне, а й психологічне підгрунтя.

«За останні 10-15 років в державі створена капіталістично-олігархічна економіка, сконцентрована в руках кількох осіб. В результаті країна стала експортнозалежною. Свої надприбутки ці кілька фінансово-промислових груп інвестують куди завгодно, крім модернізації виробництва, при цьому вони також не диверсифікують свої активи», - зауважив С.ПАШИНСЬКИЙ. За його словами, в цій ситуації уряд має чітко розуміти, кого саме варто рятувати. Він повідомив, що сьогодні знизились податкові надходження від експорту, і щоб їх вирівняти, необхідно підвищити акцизи на деякі товари. «Щоб пережити кризу, необхідно також, щоб в державі був єдиний центр ухвалення рішень», - зауважив депутат.

«Якщо нам сьогодні вдасться заспокоїти суспільство, то золотовалютних резервів НБУ, кредитних коштів МВФ і потенціалу неорієнтованих на експорт галузей економіки вистачить для того, аби вийти з кризи з найменшими втратами», - додав він.

У свою чергу, президент Центру соціальних досліджень «Софія» А.ЄРМОЛАЄВ зазначив, що Україна стоїть перед загрозою «не лише політичного, а й інтелектуального дефолту». А.ЄРМОЛАЄВ не погодився з С.ПАШИНСЬКИМ щодо ролі, яку відіграють кредити МВФ в економіці України. «Будь-яка країна, яка опинилася на межі кризи, не виживе за кошти МВФ. Ці гроші мають зовсім іншу мету», - сказав він. На думку політолога, вони, в першу чергу, мають знизити ризики в банківський сфері.

По-друге, за словами А.ЄРМОЛАЄВА, необхідно знизити політичні ризики. «Україна є своєрідним порохом, який може в будь-який момент загорітися, якщо не врівноважити економічну ситуацію і, відповідно, бюджетну. Тому кредити - це своєрідний геополітичний хабар за політичну стабільність, але це не має жодного відношення до перспектив України», - наголосив А.ЄРМОЛАЄВ. За його словами, сьогодні відповідальність за ситуацію мають нести три суб’єкти: перший - фінансові кола, які не є банківськими, бо Україна не володіє банками, а лише операційними центрами; другий - промислова олігархія, яка не стала суб’єктом структурної реформи економіки; і влада, яка не сформувала концептуального бачення ситуації.

А.ЄРМОЛАЄВ зауважив, що останніми концептами держави були ринкові реформи Леоніда КУЧМИ 1994 року - перехід від адміністративної до ліберальної економіки. «Сьогодні ми маємо ту структуру економіки, яку мали на перший рік незалежності, за 18 років інституційно нічого не змінилося, і розмови про український проект - це блеф. Це свідчить про якість суб’єкту, який є при владі. Переломним для України буде 2009 рік, коли Україна має визначитись щодо моделі економіки і того, збереже вона індустріальний статус чи ні. Вже сьогодні треба сформувати консолідовану владу, розробити й інсталювати антикризову програму розвитку», – підкреслив політолог.

Голова правління центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО підкреслив, що мати політичну кризу під час економічної - це «велика розкіш».

«Український парадокс, який полягав у тому, що можна розвивати економіку за умов політичної нестабільності, закінчився. Натомість з’явився новий український парадокс: для політичних еліт вага політичних конфліктів виявилася більшою, ніж загроза економічної кризи», - вважає експерт.

Директор Інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО в ході круглого столу повідомив про програму «Пульс кризи», започатковану інститутом. Зокрема, відповідно до соціологічних досліджень, проведених в рамках цієї програми, загалом громадяни України оптимістично ставляться до економічної кризи. Лише 16% громадян бояться втрати робочих місць, 20% запасатимуться продуктами харчування й товарами першої необхідності. 76% респондентів вважають хибною економічну політику уряду, але тільки 30% бажають його відставки.

К.БОНДАРЕНКО зауважив, що найбільше про кризу говорять експерти і політики. Вони ж і нагнітають страхи та ажіотаж. «А все тому, що олігархи, які звикли до гіперприбутків, вважають звичайні прибутки збитками і б’ють на сполох», - зауважив він.