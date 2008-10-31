У Павленка вже готуються до Олімпіади в Лондоні-2012

30 жовтня відбулося засідання колегії Міністерства сім’ї, молоді та спорту під головуванням Юрія Павленка. Основні питання, що розглядалися: підбиття підсумків виступу української збірної на Олімпіаді в Пекіні, формування сучасної системи олімпійської підготовки і, зокрема, підготовка до літньої Олімпіади в Лондоні 2012 року, а також розробка цільової програми “Спортивні споруди України на 2010–2015 роки”.

Виступ українських спортсменів у Пекіні

Загалом участь збірної команди України в ХХІХ Олімпійських іграх у Пекіні була визнана успішною. Нагадаємо, що українська збірна в складі 251 спортсмена посіла 11-е місце, виборовши 7 золотих, 6 срібних і 15 бронзових медалей.

Юрій Павленко зазначив, що результати українських спортсменів у кульовій стрільбі, легкій атлетиці, боксі, веслуванні на байдарках і каное, стрільбі з лука, фехтуванні та вільній боротьбі визнані відмінними. Добрими – у важкій атлетиці, велоспорті-треку (жінки), спортивній гімнастиці (особисті змагання, чоловіки), стрибках у воду, сучасному п’ятиборстві, художній гімнастиці, греко-римській боротьбі, дзюдо; задовільними – у стрибках на батуті, тенісі, настільному тенісі, бадмінтоні, синхронному плаванні та кінному спорті.

Якщо брати по регіонах, то не зовсім задоволена колегія роботою Закарпатської обласної та Севастопольської міської держадміністрацій, а також керівників структурних підрозділів з фізичної культури і спорту Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Черкаської та Чернівецької облдержадміністрацій. А от Хмельницька, Одеська, Миколаївська, Львівська області та керівники фізкультурно-спортивних товариств "Динамо", СК Міноборони, "Колос" показали гарні результати й високий рівень підготовки спортсменів.

Не бояться в міністерстві називати свої мінуси: незадовільними є результати в плаванні, вітрильному спорті, веслуванні академічному, спортивній гімнастиці (жінки), велоспорті-шосе (чоловіки, жінки), триатлоні, стрільбі стендовій, велоспорті-маунтенбайку, велоспорті-треку (чоловіки). Подивившись на не дуже втішні результати виступу, колегія рекомендувала Міністерству оголосити конкурс на заміщення посад у 2009 р. державних тренерів з цих видів спорту.

За вживання допінгу на цьогорічній олімпіаді у Пекіні було дискваліфіковано дво[ українських спортсменів - Людмилу Блонську і Ігора Разорьонова. Отже, щоб уникнути в наступному таких випадків, Національному антидопінговому центру доручили посилити контроль за вживанням заборонених препаратів членами національних збірних команд України та проводити додатково просвітницьку роботу серед спортсменів.

Підготовка до літньої олімпіади в Лондоні

Хоча до Лондонської олімпіади попереду ще чотири роки, міністерство вже до 10 листопада 2008 р. має затвердити пріоритетні олімпійські види спорту, щоб всі організаційні і фінансові можливості спрямувати на ті види спорту, які дійсно мають найбільший потенціал.

– Хочу нагадати всім, що підготовка до Олімпійських Ігор має здійснюватись не в останній рік, а протягом всього 4-річного олімпійського циклу, тому ніхто не має часу спочивати на лаврах, – підкреслив Павленко.

Уже до 20 грудня 2008 р. буде затверджено список спортсменів-кандидатів на участь в Іграх ХХХ Олімпіади, а до 20 січня 2009 р. – прийнято постанову Кабміну стосовно затвердження заходів з підготовки та участі спортсменів на Олімпіаді у Лондоні, Чемпіонатах світу та Європи, Всесвітніх універсіадах.

– Незважаючи на феноменальний спіх у Пекіні, виступ нашої команди виявив і наявність системних проблем в цілій низці видів спорту, навіть у тих, які завжди вважались пріоритетними. Ми маємо час виправити ситуацію, але починати це робити необхідно негайно, – закликав міністр.

Сучасна система олімпійської підготовки

В Мінсім’їмолодьспорту розробили стратегію формування сучасної системи олімпійської підготовки на період до 2020 р. Як зазначили експерти, головна мета – забезпечити такий рівень розвитку сфери фізичної культури і спорту, який дасть змогу Україні на Олімпійських Іграх конкурувати з провідними спортивними країнами за 8–12-е місце в неофіційному командному заліку.

Стратегія покликана переорієнтувати систему фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах на спортивну спрямованість на основі олімпійських видів спорту та започаткування системи короткочасного навчання елементам олімпійських видів спорту для раннього виявлення схильності дітей до певного виду спорту. Передбачається запровадження клубної системи організації спорту у загальноосвітніх навчальних закладах.

Реалізація стратегії передбачається в три етапи. Перший етап (2009 – 2012 роки) – реформування системи фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, системи дитячого й дитячо-юнацького спорту та розвиток матеріально-технічної бази, науково-методичного, медико-біологічного й кадрового забезпечення пріоритетних олімпійських видів спорту І категорії.

Другий етап (2013 – 2016 роки) – реформування системи резервного спорту та розвиток матеріально-технічної бази, науково-методичного, медико-біологічного і кадрового забезпечення пріоритетних олімпійських видів спорту ІІ категорії.

Третій етап (2016-2020 роки) – реформування інституту штатних збірних команд та розвиток матеріально-технічної бази, науково-методичного, медико-біологічного і кадрового забезпечення пріоритетних олімпійських видів спорту ІІІ категорії.

Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми "Спортивні споруди України на 2010–2015 роки"

Мета Програми – створення умов для розвитку спортивної інфраструктури. Це сприятиме популяризації масового і професійного спорту. Зокрема, передбачається проведення реконструкції та модернізації баз олімпійської та паралімпійської підготовки, будування нових та створення на базі існуючих спортивних баз і комплексів спортивних центрів з різних видів спорту.

Для залучення до занять спортом різних категорій громадян Павленко запропонував надати пільги або навіть встановите безкоштовне відвідування спортивних закладів для малозабезпечених громадян, дітей, пенсіонерів, інвалідів.

Програма передбачає розповсюдження соціальної реклами, просування цінностей фізичної культури і здорового способу життя, більш широке висвітлення змагань, відкриття фізкультурно-спортивних центрів, інформаційну підтримку програми в Інтернеті.

– У кожному районному центрі має бути принаймні один фізкультурно-оздоровчий комплекс з басейном, - підкреслив Павленко. – Це той мінімум, без якого ми не можемо говорити не лише про високі спортивні результати, а й про елементарне здоров’я нації.

Планується також розробка та впровадження соціальних стандартів щодо спортивних споруд, в тому числі до них має бути забезпечений безперешкодний доступ людей з обмеженими фізичними можливостями.