ГПУ відмовилася порушувати кримінальну справу про махінації в Мінпраці
14:15, 12 листопада 2008Політика
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Медведько: матеріали СБУ розглянули
|Олександр МЕДВЕДЬКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, виступаючи у Верховній Раді.
«За результатами розгляду матеріалів СБУ з цього приводу в порушенні кримінальної справи Генеральною прокуратурою відмовлено», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 6 листопада в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив про задокументування співробітниками Служби безпеки незаконних операцій Мінпраці з коштами, призначеними для харчування дітей-“чорнобильців”. А 11 листопада він повідомив про викриття СБУ факту розкрадання 60 млн. грн. бюджетних коштів посадовцями Мінпраці під час закупівлі 18,5 тис. інвалідних візків.
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