ГПУ відмовилася порушувати кримінальну справу про махінації в Мінпраці

Генеральна прокуратура України відмовила в порушенні кримінальної справи щодо причетності одного з заступників міністра праці та соціальної політики до незаконних оборудок з грошима.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, виступаючи у Верховній Раді.

«За результатами розгляду матеріалів СБУ з цього приводу в порушенні кримінальної справи Генеральною прокуратурою відмовлено», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив про задокументування співробітниками Служби безпеки незаконних операцій Мінпраці з коштами, призначеними для харчування дітей-“чорнобильців”. А 11 листопада він повідомив про викриття СБУ факту розкрадання 60 млн. грн. бюджетних коштів посадовцями Мінпраці під час закупівлі 18,5 тис. інвалідних візків.