Politico прогнозує, що перемога Трампа спровокує політичну нестабільність на кількох континентах
Перемогареспубліканця Дональда Трампа на виборах президента США буде провокувати напруженість на кількох континентах.
Сам факт обрання Трампа спричинить політичну нестабільність у країнах Азії, Європи, Близького Сходу і Латинської Америки, передає "ЄвроПравда" з посиланням на видання Politico.
"Експерти зазначають, що світові лідери намагаються підготуватися до потенційно радикальних змін в американській зовнішній політиці і готуються до глобальної фінансової паніки", - йдеться у статті.
Багато чого буде залежати від призначень нового президента у Держдепі, Пентагоні і Раді національної безпеки, де багато із фахівців раніше говорили, що ні за яких умов не працюватимуть з Трампом.
"Незрозумілі й часом суперечливі заяви про зовнішню політику на Близькому Сході – Пенс (віце-президент - Ред.) - за безпечні зони в Сирії, Трамп був проти - спочатку є необхідність прояснити його основні принципи у зовнішній політиці", - сказав Денніс Росс, який служив у Білому домі та Держдепі за кількох президентів.
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Експерти з відносин з РФ прогнозують, що російський президент Володимир Путін буде активно проводити військову кампанію у Сирії не дуже боячись, що президент Трамп буде протистояти йому там, як, можливо, це робила б Клінтон.
Трамп заявляв, що хоче співпрацювати з Москвою в Сирії та в інших регіонах, і не висловив ніякого інтересу до військових дій США, як безполітна зона, яку пропонувала Клінтон. Ще до голосування у вівторок, російські війська, за повідомленнями, готували новий наступ проти повстанців у місті Алеппо.
Експерти також кажуть, що націоналістична політика може спалахнути в країнах Східної Європи і Балтії біля кордонів Росії, створюючи небезпечну нестабільність у регіоні.
Трамп припустив, що він може не виступити на захист прибалтійських держав Латвії, Литви та Естонії, які є членами НАТО, якщо вони не робитимуть достатніх внесків у бюджет Альянсу.