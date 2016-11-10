Politico прогнозує, що перемога Трампа спровокує політичну нестабільність на кількох континентах

Сам факт обрання Трампа спричинить політичну нестабільність у країнах Азії, Європи, Близького Сходу і Латинської Америки, передає "ЄвроПравда" з посиланням на видання Politico.

"Експерти зазначають, що світові лідери намагаються підготуватися до потенційно радикальних змін в американській зовнішній політиці і готуються до глобальної фінансової паніки", - йдеться у статті.

Багато чого буде залежати від призначень нового президента у Держдепі, Пентагоні і Раді національної безпеки, де багато із фахівців раніше говорили, що ні за яких умов не працюватимуть з Трампом.

"Незрозумілі й часом суперечливі заяви про зовнішню політику на Близькому Сході – Пенс (віце-президент - Ред.) - за безпечні зони в Сирії, Трамп був проти - спочатку є необхідність прояснити його основні принципи у зовнішній політиці", - сказав Денніс Росс, який служив у Білому домі та Держдепі за кількох президентів.

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Експерти з відносин з РФ прогнозують, що російський президент Володимир Путін буде активно проводити військову кампанію у Сирії не дуже боячись, що президент Трамп буде протистояти йому там, як, можливо, це робила б Клінтон.

Трамп заявляв, що хоче співпрацювати з Москвою в Сирії та в інших регіонах, і не висловив ніякого інтересу до військових дій США, як безполітна зона, яку пропонувала Клінтон. Ще до голосування у вівторок, російські війська, за повідомленнями, готували новий наступ проти повстанців у місті Алеппо.

Експерти також кажуть, що націоналістична політика може спалахнути в країнах Східної Європи і Балтії біля кордонів Росії, створюючи небезпечну нестабільність у регіоні.

Трамп припустив, що він може не виступити на захист прибалтійських держав Латвії, Литви та Естонії, які є членами НАТО, якщо вони не робитимуть достатніх внесків у бюджет Альянсу.