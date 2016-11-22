В МЗС Росії відреагували на плани Хорватії поділитися з Україною досвідом реінтеграції окупованих територій

Як повідомили УНІАН у МЗС РФ, російська сторона звернула увагу на інформацію про створення днями при уряді Хорватії робочої групи зі співпраці з Україною, в коло завдань якої передбачається включити передачу Києву хорватського досвіду «мирної реінтеграції окупованих територій».

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У МЗС РФ заявили, що цей крок, офіційно підтверджений головою уряду Хорватії Андреєм Пленковичем у ході візиту до Києва 21 листопада, викликає «серйозну заклопотаність».

На думку російського зовнішньополітичного відомства, нова паралельна структура «відвертатиме увагу» влади України «від і без того буксуючої роботи з всеохопного виконання своїх зобов'язань в рамках Мінських домовленостей».

«Не менше запитань породжує прагнення Загреба поділитися з Києвом власними напрацюваннями на ниві миробудівництва. Тим більше, що воно анонсоване на тлі домовленостей про активізацію хорватсько-українського військово-технічного співробітництва. Добре відомо, якими жертвами і вимушеним відходом з Хорватії близько 250 тисяч сербів, які постійно проживали там, обійшлися масштабні військові операції «Блискавка» і «Буря» в 1995 році», - йдеться в повідомленні.

У МЗС РФ переконані, що поради іноземних консультантів «здатні створити в української влади небезпечну ілюзію допустимості на Донбасі силових сценаріїв».

«А вже згадування в порядку хорватської робочої групи теми Криму зовсім абсурдне... Це питання закрито. Закликаємо Загреб замість безперспективних розмірковувань на цю тему активніше зайнятися вирішенням хронічних внутрішніх проблем, пов'язаних з правами сербів та інших національних меншин у Хорватії», - наголосили в російському МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що Хорватія пропонує створити двосторонню групу з вивчення та впровадження досвіду реінтеграції окупованих територій і повернення їх до мирного життя.

За її словами, під час зустрічі народних депутатів України з різних фракцій з новим прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем «хорватська сторона виступила з дуже цікавою ініціативою - створення двосторонньої групи з вивчення та впровадження досвіду з реінтеграції окупованих територій, повернення їх до мирного життя», - написала депутат.

Геращенко зазначила, що Хорватія «пройшла цей страшний шлях війни, повернення територій, їх відновлення».