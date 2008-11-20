У Ющенка вимагають від Тимошенко прозорої приватизації ОПЗ

Президент Віктор ЮЩЕНКО завжди наголошував і наполягав на прозорості, чіткості і зрозумілості принципів приватизації будь-якого об`єкту права державної власності, зокрема ВАТ «Одеський припортовий завод».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник глави Секретаріату Президента України, представник Президента у Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК у коментарі, поширеному прес-службою глави держави у четвер.

М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що на розгляді КС знаходиться конституційне подання Президента про невідповідність Конституції пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року «Про передачу Мінпромполітики повноважень з управління корпоративними правами держави відносно деяких господарських товариств», у переліку яких є ВАТ «Одеський припортовий завод».

Таким чином, підкреслює М.СТАВНІЙЧУК, Кабмін у неконституційний спосіб фактично усунув Фонд державного майна від процесів приватизації, зокрема, вказаного підприємства.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, оскільки предметом паралельного розгляду в КС було питання про неконституційність затвердження урядом умов приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод», Президент визнав за доцільне відкликати одне з конституційних подань.

“ВАТ «Одеський припортовий завод» – одне з найбільших підприємств хімічної промисловості, є монополістом на ринку прийому, охолоджування і перевантаження аміаку. Спочатку треба визначитися, що держава хоче одержати від приватизації цього привабливого об`єкту права державної власності», – цитує прес-служба М.СТАВНІЙЧУК, яка вкотре наголосила, що трубопровід і порт «Південний», безумовно, повинні залишитися під монопольним контролем держави.

М.СТАВНІЙЧУК також нагадала, що Президент займає послідовну позицію, яка полягає у тому, що приватизація повинна проходити з урахуванням затвердженого законом переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

“При цьому слід звернути увагу на те, що і законодавець, і Кабінет Міністрів України, і Фонд держмайна повинні засновувати плани приватизації окремих об`єктів на єдиній приватизаційній стратегії і довгостроковій програмі розвитку економіки держави і окремих галузей економіки», – підкреслила М.СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого 2008 р. Кабмін затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”. Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакету, який виставлявся на конкурс, - 3 млрд. грн.

У свою чергу, Президент 25 квітня своїм указом зупинив дію розпорядження Кабміну про проведення конкурсу з продажу ОПЗ і звернувся до Конституційного суду з поданням про відповідність Конституції розпорядження Кабміну «Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» від 11 лютого 2008 року № 261-р.

Конкурс з продажу 99,52% акцій Одеського припортового заводу планували провести 20 травня. Проте Рада національної безпеки і оборони України 16 травня заборонила уряду і Фонду державного майна України здійснювати приватизацію державних пакетів акцій енергокомпаній, Одеського припортового заводу і деяких інших підприємств.

Рішення РНБО було введене в дію указом Президента.

19 травня міністр юстиції Микола ОНІЩУК повідомив, що дата проведення конкурсу з продажу Одеського припортового заводу перенесена на невизначений термін.

7 липня В.ЮЩЕНКО знову припинив дію розпорядження Кабміну про приватизацію Одеського припортового заводу.

11 липня Конституційний суд своєю постановою припинив розгляд подання Президента щодо конституційності розпорядження Кабміну «Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» від 11 лютого 2008 року №261-р. Розгляд даного подання припинений у зв`язку з письмовою заявою суб`єкта права на конституційне подання про відкликання подання.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.