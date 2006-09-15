Суверенітет України залежить від енергоресурсів і НАТО

Суверенітет і цілісність України можуть бути забезпечені за рахунок диверсифікації поставок енергоресурсів і вступу до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Політична незалежність можлива, якщо ми вирішимо питання диверсифікації і прозорості поставок енергоносіїв, і, перш за все, газу. І друге – якщо ми вирішимо питання безпеки шляхом вступу до НАТО», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Міністр оборони нагадав, що під час паралельного існування НАТО і Варшавського договору «неможливо було уявити, що Росія демонструватиме навчання з перекриття поставок газу на захід». «У третьому тисячолітті, коли чисельність армії і кількість озброєнь скорочується, коли Росія більш активно, ніж Україна, співробітничає з НАТО, стають можливими такі вправи з перекриття і фактично енергетичного диктату. Це неприйнятно. Ми можемо тільки умовно говорити, що ми - незалежна держава», - пояснив він.