Франція та Німеччина категоричні при узгодженні механізму призупинення "безвізу" з третіми країнами - Зеркаль

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі «5-го каналу».

"Ми фактично стали заручниками внутрішньополітичних проблем Німеччини і Франції, і в якомусь сенсі і Нідерландів також, але в іншому розрізі", - заявила Зеркаль.

Вона нагадала, що дискусія щодо прийняття механізму тимчасового призупинення безвізових режимів Європейського Союзу з третіми країнами триває з 18 липня, коли у Європейському парламенті на засіданні Комітету із громадянських свобод та внутрішніх справ (LIBE) було прийнято рішення щодо своєї переговорної позиції з іншими інституціями Євросоюзу та країнами-членами.

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Таким чином, починаючи з 18 липня, у Євросоюзі між різними інституціями розпочалися перемовини щодо механізму реагування на міграційні виклики.

"Декілька було компромісних рішень, які пропонувалися словацьким головуванням. Декілька було компромісних рішень, які пропонувалися парламентом. Вони знайшли по більшості питань спільну мову, але в них залишилися питання щодо того, як буде прийматися це рішення. Це буде імплементаційний акт, чи це буде делегований акт. Чи це буде до всіх застосовуватися категорій громадян і паспортів, чи вибірково. І ось це і є, в принципі, зараз наріжним каменем, біля якого всі ходять і обговорюють. І жодна сторона не хоче йти на поступки", - сказала Зеркаль.

При цьому заступник міністра наголосила, що "Франція і Німеччина займають найбільш категоричну позицію".

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада президент Європейського парламенту Мартін Шульц заявив, що безвізовий режим для України залежить від здатності країн ЄС домовитись про механізм його призупинення. Відповідаючи на запитання стосовно того, що рішення з приводу механізму тимчасового призупинення безвізового режиму блокує Франція через майбутні вибори, президент ЄП зауважив, що, за його інформацією, зауваження до механізму призупинення має не лише Франція, але й Бельгія, Німеччина, Італія та інші країни. "Тому це не залежить від результатів виборів у Франції. Це залежить від здатності держав-членів нарешті домовитися", - наголосив він.

24 листопада президент Єврокомісії Юнкер заявив, що вважає можливим прийняти рішення про запровадження Євросоюзом безвізового режиму для України до кінця року.

Також він звернув увагу, що, очевидно, Раді ЄС та Європарламенту необхідно досягнути угоди стосовно чітких шляхів та засобів при запровадженні механізму призупинення візових режим з третіми країнами.

10 листопада посол Французької Республіки в Україні Ізабель Дюмон наголошувала, що Франція підтримує якнайшвидше запровадження безвізового режиму України з Європейським Союзом.