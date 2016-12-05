Парубій закликав Регламентний комітет ВР якнайнайшвидше розглянути документи у справі Новинського

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Комітет ВР з питань регламенту якнайшвидше розглянути додаткові документи від Генеральної прокуратури України у справі народного депутата від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За його словами, додаткові документи від ГПУ у справі депутата Новинського надійшли минулого тижня.

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«І я ще раз закликаю Регламентний комітет чимшвидше прийняти рішення згідно з документами, які надійшли, щоб ми могли якнайшвидше цього тижня поставити на порядок денний і розглянути питання щодо зняття недоторканності з народного депутата України”, - заявив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Комітет ВР з питань регламенту переніс винесення рішення щодо висновку про надання згоди на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності.

Комітет вирішив звернутися до генерального прокурора України Юрія Луценка щодо надання додаткових матеріалів і пояснень на вимоги, висловлені депутатами під час обговорення подання.

На засіданні комітету Луценко попросив Верховну Раду надати дозвіл на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою у причетності до організації незаконного позбавлення волі впродовж 179 днів помічника митрополита УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.

30 листопада Луценко повідомив, що підписав відповіді на додаткові запитання членів Регламентного комітету Верховної Ради щодо подання про притягнення Новинського до кримінальної відповідальності.

Своєю чергою перший заступник голови Регламентного комітету ВР Павло Пинзеник повідомив, що комітет отримав від ГПУ додаткові відповіді щодо Новинського і збереться на засідання 6 грудня.