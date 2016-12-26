Царьов запросив Савченко до окупованого Криму: "тут їй буде, де жити і чим займатися"

16:59, 26 грудня 2016
Політика
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Одіозний український політик Олег Царьов, що активно підтримує сепаратистів на Донбасі і дії Росії у Криму, запросив народного депутата України Надію Савченко до окупованого півострова.

Царьов запросив Савченко до Криму / фото: УНІАН

Про це повідомляє російський телеканал НСН.

"Якщо Савченко доведеться виїхати з України, вона може приїхати до мене в Крим, у гості. Тут їй буде, де жити і чим займатися", - заявив Царьов.

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Нагадаємо, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Захарченком і Плотницьким за участю російської сторони.

Савченко після зустрічі з ватажками бойовиків заявила, що чорта вона не побачила. За словами нардепа, зустріч "була спрямована на те, щоб посилити Мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом".

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Теги: #Крим#Савченко#Царьов