ГПУ підготувала підозри високопосадовцям Луганщини в рамках справи екс-"регіонала" Єфремова

Генпрокуратура підготувала підозри народному депутату України VII скликання С. Горохову, голові Луганської обласної ради В. Голенку, його першому заступнику Є. Харіну, Луганському міському голові С. Кравченку, його першому заступнику М. Пілавову. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Згідно із її повідомленням, підозри підготовлено в рамках розслідування справи стосовно екс-«регіонала» Олександра Єфремова.

Сарган написала, що на підставі зібраних належних та допустимих доказів чиновники обґрунтовано підозрюються в:

1) пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, Управління Служби безпеки України в Луганській області з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України);

2) вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України);

3) організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» (ч. 1 ст. 258-3 КК України);

4) державній зраді ˗ тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме: наданні іноземній організації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК України).

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«Розшук зазначених осіб, а також депутата Луганської обласної ради А. Клінчаєва здійснюється співробітникам Служби безпеки України», - написала вона.

При цьому, ГПУ отримано ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання підозрюваних з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура 9 грудня завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно екс-лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

1 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення заарештувати екс-депутата на 2 місяці без права внесення застави.

27 вересня суд продовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб. 24 листопада суд ще раз подовжив йому арешт - до 22 січня 2017 року.