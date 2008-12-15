У Мін'юсті назвали головну умову створення коаліції у ВР

Важливою конституційною нормою щодо формування коаліції є положення ч. 6 ст. 83 Конституції України, якою визначено, що у Верховній Раді за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу парламенту.

Про це йдеться у юридичному висновку Міністерства юстиції щодо засад формування коаліції депутатських фракцій, переданому агентству УНІАН прес-службою міністерства.

У висновку зазначається, що засади формування коаліції депутатських фракцій встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради (ч. 9 ст. 83 Основного Закону).

Зокрема, Конституція вказує на те, що засадами формування коаліції фракцій є формування її за результатами виборів; узгоджена політична позиція депутатських фракцій, що формують коаліцію та входження до коаліції депутатських фракцій більшості народних депутатів України від конституційного складу ВР.

Порядок утворення та діяльності коаліції депутатських фракцій також регламентовано гл. 12 Регламенту Верховної Ради від 19 вересня 2008 року. У ньому визначено, що коаліція депутатських фракцій - це добровільне об’єднання депутатських фракцій, яке формується у ВР за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій. До складу коаліції входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Коаліція формується депутатськими фракціями, утвореними в порядку, встановленому Регламентом, протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради або протягом одного місяця з дня припинення діяльності попередньої коаліції. Вона також формується після проведення фракціями консультацій, за результатами яких за особистими підписами голів фракцій, або за рішенням депутатської фракції одним із його заступників, укладається угода про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді (далі - коаліційна угода).

У коаліційній угоді фіксуються узгоджені політичні позиції, що стали основою формування цієї коаліції, визначається політична спрямованість і принципи її діяльності, а також порядок вирішення внутрішньоорганізаційних питань роботи коаліції та порядок припинення її діяльності. До коаліційної угоди додаються списки членів депутатських фракцій, що сформували коаліцію, з особистими підписами народних депутатів. Списки членів депутатських фракцій є невід’ємною складовою коаліційної угоди.

Коаліція вважається сформованою з моменту офіційного оголошення про це головуючим на пленарному засіданні на підставі поданих до Апарату ВР визначених документів. Текст коаліційної угоди та її персональний склад публікуються в газеті "Голос України" не пізніш як через чотири дні після офіційного оголошення про її сформування.

У разі припинення діяльності коаліції нова коаліція формується в порядку, встановленому Регламентом, у ст. 62 якого передбачено, що встановлений у ч. 7 ст. 83 Конституції України та ч. 2 ст. 61 Регламенту місячний строк формування коаліції обчислюється у календарних днях. Цей строк починається з дня відкриття першого пленарного засідання новообраної Верховної Ради або з іншого дня чергової чи позачергової сесії ВР, з якого діяльність коаліції визнається припиненою, і закінчується о 24-й годині тридцятого календарного дня.

Відповідно до ст. 63 Регламенту коаліція приймає рішення на своїх загальних зборах більшістю голосів народних депутатів, які входять до її складу. З метою узгодження позицій депутатських фракцій, що входять до складу коаліції, утворюється Рада коаліції.

У Мін’юсті також зазначають, що ст. 64 Регламенту передбачає участь коаліції у формуванні Кабінету міністрів України. Так, коаліція вносить пропозиції стосовно кандидатури прем’єр-міністра та кандидатур на посади інших членів уряду, попередньо розглянувши це питання на загальних зборах коаліції. Рішення коаліції з пропозиціями стосовно кандидатури прем’єр-міністра не пізніше наступного робочого дня після його прийняття передається голові Верховної Ради для невідкладного направлення Президенту України, а щодо членів уряду - прем’єр-міністру в день його призначення.

У разі припинення діяльності коаліції чи укладення нового тексту коаліційної угоди до призначення Верховною Радою на відповідну посаду кандидатури, запропонованої цією коаліцією, внесена коаліцією пропозиція стосовно відповідної кандидатури не вважається відкликаною, якщо коаліцією в новому складі не прийнято іншого рішення.

Аналогічні положення відображено також у Законі "Про Кабінет міністрів України". Так, ч. 2 ст. 8 зазначеного закону передбачено, що подання про призначення Верховною Радою на посаду прем’єр-міністра Президент вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у ВР, сформованої відповідно до ст. 83 Конституції (фракції, яка має права коаліції), в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після надходження такої пропозиції.