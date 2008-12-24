Чи здатна влада подолати економічну кризу (опитування)

63,5% українців відчувають недовіру до влади, яка, на їхню думку, не здатна подолати економічну кризу. Про це свідчать данні соціологічного дослідження Інституту Горшеніна, проведеного з 19 по 22 грудня 2008 року в рамках програми досліджень «Пульс кризи».

В переданих УНІАН результатах дослідження зазначається, що 38% українців готові брати участь у мітингах та страйках, якщо економічна та політична криза в країні набере обертів.

Експерти зауважують, що ці настрої характерні для всіх прошарків суспільства і не залежать від рівня доходів, що дозволяє говорити про поглиблення суспільної недовіри та розчарування у здатності українських політичних сил здолати фінансово-економічну кризу.

За результатами соцдослідження експерти зробили висновки щодо поглиблення фінансово-економічної кризи в країні. Переважна більшість українців (72%) продовжують відчувати на собі наслідки економічної кризи у вигляді підвищення цін. Експерти наголошують, що порівняно із результатами опитування, проведеного Інститутом Горшеніна 5-10 листопада 2008 року, значно збільшився відсоток тих респондентів, які внаслідок кризи зіткнулися із затримкою виплати зарплати (з 15,3% до 24,8%), зменшенням зарплати (з 9,6% до 15%) та звільненням (з 3,9% до 9,5%). Більше того, результати попередніх опитувань демонструють, що за останні два місяці відсоток тих, чиї друзі або родичі вже були звільнені внаслідок кризи, збільшився з 33,9% до 50,2%.

Також дослідження свідчить про те, що впродовж останніх двох місяців сукупна частка тих, хто вважає себе забезпеченим, зменшилася з 42,4% до 30,4%% (впродовж останніх двох тижнів - з 34,6% до 30,4%), натомість частка тих, «зводить кінці з кінцями» збільшилася протягом впродовж двох місяців з 17,5% до 27,1% (впродовж останніх двох тижнів — з 24,2% до 27,1%).

За останні два тижні суттєво збільшилася частка тих українців, які мають намір економити на продуктах харчування (з 53,2% до 59,2%), а 29,9% опитаних збираються найближчим часом робити продуктові запаси. Більше того, незважаючи на те, що 6,3% українців втратили внаслідок кризи свої заощадження, 32% заощаджують гроші на випадок втрати роботи або зниження заробітної платні.

Четвертий етап дослідження «Пульс кризи» проводився Інститутом Горшеніна методом телефонного опитування з 19 по 22 грудня 2008 року в 25 обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Всього, згідно з випадковою виборкою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 1000 респондентів, які репрезентують доросле населення віком від 18 років. Похибка репрезентативності не перевищує +/- 3,4%.

Перший етап дослідження «Пульс кризи» проводився з 22 по 25 жовтня, другий – з 5 по 10 листопада 2008 року, третій – з 27 листопада по 2 грудня 2008 року.