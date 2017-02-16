Справа про "чорну касу" ПР: Охендовський заявив, що принципово не проходитиме поліграф

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на питання, чи готовий він у рамках відкритого проти нього кримінального провадження пройти перевірку на детекторі брехні.

“Принципово не буду цього робити, бо ця процедура, по-перше, не передбачена Кримінальним процесуальним законом, а, по-друге, ви бачите, що будь-які інструменти у руках детективів НАБУ використовуються у протизаконний спосіб», - сказав він і додав: «Ніякої довіри до слідства НАБУ у мене немає і бути не може»

Охендовський наголосив, що використання детекторів брехні в Україні не передбачене жодним нормативним актом. “Тому довіряти будь-якій техніці, яка перебуває у руках детективів НАБУ і використовується ними у протизаконних цілях, у мене абсолютно немає бажання. Саме це і виключає можливість моєї згоди на таку протизаконну процедуру”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура оголосила Охендовському підозру в отриманні хабарів в особливо великих розмірах, а саме коштів з "чорної каси" Партії регіонів. За даними Національного антикорупційного бюро України, загальна сума хабарів, які отримав підозрюваний, перевищує 160 тис. доларів.

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9 лютого Апеляційний суд Києва відмовився скасувати запобіжний захід Охендовському у вигляді особистого зобов'язання. Таким чином, захід діяв до 13 лютого. Також апеляційний суд відмовився відсторонити Охендовського від посади голови ЦВК.

Після оприлюднення цих рішень Охендовський заявив, що справа проти нього «розвалиться», а він має намір добитися покарання тих, «хто її сфальшував».

15 лютого керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що 13 лютого завершився двомісячний термін проведення досудового розслідування справи проти голови ЦВК, й термін розслідування продовжено ще на два місяці.