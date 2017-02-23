Посол Польщі заявив, що питання героїзації Бандери ніяк не вплине на відносини з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам, відповідаючи на питання, як можна розцінювати недавню заяву польського політика Ярослава Качинського про те, що "Україна не увійде в Європу з Бандерою".

«Це історія. Історія важлива для поляків, і для українців, але є й майбутнє, і майбутнє є найважливішим», - сказав посол.

Читайте такожРосійський історик оцінив, чи є в Україні "культ Бандери"

«Нам потрібно думати про майбутнє. Качинський також думає про майбутнє. Багато хто, напевно, вже забули, як він під час Революції гідності був на Майдані й кричав "Слава Україні!". Це найкращий приклад, що він проукраїнський, а не навпаки», - сказав дипломат, відзначивши, що «справа Бандери – це справа істориків».

Посол Польщі наголосив, що питання героїзації Бандери в Україні ніяк не вплине на відносини двох держав.

Як повідомлялося, 6 лютого голова правлячої партії Польщі "Право і Справедливість" Ярослав Качинський в інтерв'ю виданню Do Rzeczy заявив, що героїзація імені Степана Бандери в Україні може зашкодити євроінтеграційним прагненням України.