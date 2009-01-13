Тимошенко прийшла у ВР, щоб попити чаю?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не виступала у парламенті при обговоренні питання про ситуацію із забезпеченням України газом.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН перед розглядом питання про стан україно-російських відносин у газовій сфері та про ситуацію із забезпеченням України енергоносіями, здійснення транзиту природного газу її територією до європейських споживачів повідомив, що після виступів народних депутатів слово буде надано прем’єр-міністру України.

Але Ю.ТИМОШЕНКО ще до завершення розгляду даного питання покинула урядову ложу.

ВР України за результатами розгляду питання не підтримала проект постанови «Про ситуацію з постачанням природного газу в Україну», внесений народним депутатом України В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ (фракція НУ-НС). За дану постанову проголосувало 105 із 444 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

У даному проекті постанови йшлося про схвалення дій Президента України та уряду під час переговорів з представниками Росії та ЄС з питань постачання газу в Україну та транзиту його територією держави. Також в проекті передбачалося вважати неприпустимими будь-які переговори та дії спрямовані на приватизацію, оренду чи передачу в інший спосіб зарубіжним державам чи суб’єктам господарювання газотранспортної системи України чи її елементів.

Також в проекті постанови засуджувалися «недружні щодо України заяви та дії посадових осіб Російської Федерації». Також в проекті передбачалося покласти на Росію «всю відповідальність за зрив поставок газу в Україну та інші європейські країни».

Також ВР не підтримала звернення ВР України до Федеральних зборів РФ. За проголосувало 168 із 446 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Проект цього звернення був запропонований народним депутатом України Олегом ЗАРУБІНСЬКИМ (фракція Блоку Литвина).

В проекті звернення зазначалося, що «атмосфера у взаєминах між двома країнами все більше набуває конфліктного характеру». В ньому зазначалося, що парламент України виступає за посилення співпраці між парламентами двох країн «для вироблення ефективних механізмів співпраці».