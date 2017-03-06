Порошенко вважає "історичною миттю" розгляд у Міжнародному суді ООН справи України проти Росії

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

«Історична мить: з 6 березня Україна представлятиме докази злочинів Росії в Міжнародному суді ООН у Гаазі», - зауважив він.

Читайте такожМЗС про позов України до Гааги: є ризик, що Росія може не виконати рішення суду

«Правда сильніша за зброю!» - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Міжнародний суд ООН в Гаазі розпочне публічні слухання за позовом України до Росії щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації.

Слухання триватимуть чотири дні. Україна представить аргументи в понеділок 6 березня та в середу, 8 березня. Росія представить свої аргументи у вівторок, 7 березня, та в четвер, 9 березня. Слухання починатимуться о 10.00 (11.00 за київським часом).

***16 січня 2017 р. Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації під час агресії проти України.

У позові Україна заявила, що РФ порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, які вчинили низку актів тероризму на території України. До найтрагічніших терористичних атак російських маріонеток Київ відносить збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи і смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові.

Крім того, Україна заявляє, що Росія порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь в кампанії з дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар. Київ вважає, що, починаючи з незаконного “референдуму”, російська окупаційна влада здійснює політику культурного знищення цих громад.

Україна просить Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку РФ протягом розгляду справи Судом по суті.

У Міністерстві закордонних справ України очікують, що Міжнародний суд ООН прийме рішення про застосування запобіжних заходів протягом кількох тижнів.