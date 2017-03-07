Другий день слухань справи "Україна проти Росії" у Гаазі завершений: Москва відкинула звинувачення Києва
У Міжнародному суді ООН завершився другий день розгляду справи "Україна проти Росії", в рамках якої першочерговим розглядається запит Києва на запровадження тимчасових заходів для Росії, які повинні захистити права українських громадян на звичайне життя. Запит розглядається як невідкладне питання.
Сьогодні свою позицію представляла російська сторона, яка, як і передбачалося, відкинула всі звинувачення з боку Києва, передає власний кореспондент УНІАН.
"Росія повністю виконує свої зобов'язання в рамках обох конвенцій (Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації – УНІАН)... Ми не бачимо ні законодавчих, ні фактичних підстав для таких (тимчасових запобіжних) заходів", - заявив глава делегації РФ Роман Колодкін.
У виступах представників РФ звучала вже відома риторика про "переворот", "екстремістів", "повстанців" та інша, притаманна зовнішній політиці РФ на адресу України з 2014 року.
Москва відкинула звинувачення у фінансуванні тероризму на сході України, а наявність озброєнь у бойовиків пояснила тим, що вони захопили її з місць зберігання зброї колишньої радянської армії, які були розташовані у шахтах, а також за рахунок зброї української армії.
Інший представник РФ Ілля Рогачов назвав АТО "конфліктом, який розпочала українська влада, її Збройні сили та нерегулярні батальйони проти людей на сході України, самоорганізованих в «ЛНР» та «ДНР», які шукали захисту від тих, хто захопив владу під час перевороту".
Ще один представник РФ Семюель Вордсворс (Samuel Wordsworth) заявив, що єдиний, кого можна охарактеризувати терористом у цій ситуації, так це Україна.
Торкаючись звинувачень у дискримінації татар у Криму, представник російського МЗС Григорій Лук'янець заявив, що це Україна, а не Росія, десятиріччями дискримінувала татар на півострові. «Росія докладає значних зусиль, щоб підтримувати кримських татар та українську спільноту та просувати їх культуру в Криму, не зважаючи на складну фінансову ситуацію. Такі зусилля ніколи не були здійснені на цій території», - заявив він.
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Ще один представник РФ Матіас Форто заявив, що після 2014 року (рік незаконної анексії Криму Росією) кількість шкіл, в яких учні можуть отримати освіту на своїй мові, збільшилася, а не зменшилася, як і кількість засобів масової інформації. "Ситуація загалом покращилася", - стверджував він.
Як повідомляв УНІАН, 6 березня в Гаазі в рамках позову України проти Російської Федерації Міжнародний суд ООН розпочав слухання про застосування запобіжних заходів. Очікується, що слухання про застосування тимчасових заходів триватимуть чотири дні. Україна представила аргументи в понеділок, 6 березня, та продовжить в середу, 8 березня. Російська Федерація представила свої аргументи сьогодні та продовжить в четвер, 9 березня. Слухання починаються кожного дня о 10.00 (11.00 за київським часом).
Цей позов було подано 16 січня 2017 року до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.