Другий день слухань справи "Україна проти Росії" у Гаазі завершений: Москва відкинула звинувачення Києва

Сьогодні свою позицію представляла російська сторона, яка, як і передбачалося, відкинула всі звинувачення з боку Києва, передає власний кореспондент УНІАН.

"Росія повністю виконує свої зобов'язання в рамках обох конвенцій (Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації – УНІАН)... Ми не бачимо ні законодавчих, ні фактичних підстав для таких (тимчасових запобіжних) заходів", - заявив глава делегації РФ Роман Колодкін.

У виступах представників РФ звучала вже відома риторика про "переворот", "екстремістів", "повстанців" та інша, притаманна зовнішній політиці РФ на адресу України з 2014 року.

Москва відкинула звинувачення у фінансуванні тероризму на сході України, а наявність озброєнь у бойовиків пояснила тим, що вони захопили її з місць зберігання зброї колишньої радянської армії, які були розташовані у шахтах, а також за рахунок зброї української армії.

Інший представник РФ Ілля Рогачов назвав АТО "конфліктом, який розпочала українська влада, її Збройні сили та нерегулярні батальйони проти людей на сході України, самоорганізованих в «ЛНР» та «ДНР», які шукали захисту від тих, хто захопив владу під час перевороту".

Ще один представник РФ Семюель Вордсворс (Samuel Wordsworth) заявив, що єдиний, кого можна охарактеризувати терористом у цій ситуації, так це Україна.

Торкаючись звинувачень у дискримінації татар у Криму, представник російського МЗС Григорій Лук'янець заявив, що це Україна, а не Росія, десятиріччями дискримінувала татар на півострові. «Росія докладає значних зусиль, щоб підтримувати кримських татар та українську спільноту та просувати їх культуру в Криму, не зважаючи на складну фінансову ситуацію. Такі зусилля ніколи не були здійснені на цій території», - заявив він.

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Ще один представник РФ Матіас Форто заявив, що після 2014 року (рік незаконної анексії Криму Росією) кількість шкіл, в яких учні можуть отримати освіту на своїй мові, збільшилася, а не зменшилася, як і кількість засобів масової інформації. "Ситуація загалом покращилася", - стверджував він.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня в Гаазі в рамках позову України проти Російської Федерації Міжнародний суд ООН розпочав слухання про застосування запобіжних заходів. Очікується, що слухання про застосування тимчасових заходів триватимуть чотири дні. Україна представила аргументи в понеділок, 6 березня, та продовжить в середу, 8 березня. Російська Федерація представила свої аргументи сьогодні та продовжить в четвер, 9 березня. Слухання починаються кожного дня о 10.00 (11.00 за київським часом).

Цей позов було подано 16 січня 2017 року до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.