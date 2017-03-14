Активісти закликали не обирати до Вищої ради правосуддя корупціонерів (фоторепортаж)

У Києві 14 березня розпочався 14-й позачерговий з'їзд суддів, де мають обрати шістьох членів Вищої ради правосуддя за суддівською квотою. На 6 місць у Вищій раді правосуддя претендують 39 кандидатів після того, як п'ятеро суддів зняли свої кандидатури.

Рух "Чесно" назвав 17 кандидатів до Вищої ради правосуддя, закликаючи з’їзд суддів не допустити їх обрання у цей орган.

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«Ми проаналізували всіх 44 кандидатів (до ВРП) і виділили тих, хто найбільше «засвітився» у повідомленнях ЗМІ, тобто до кого є питання по деклараціях, хто провалив тестування на посаду судді у Верховному суді. Ми виділили 17 найбільш недоброчесних людей, які не можуть пояснити статки, суддів, що приймали рішення по майданівцях", - заявив представник руху "Чесно" Тарас Шевченко.

Активісти руху "Чесно" разом з Центром протидії корупції та Автомайданом облаштували символічну "Алею недоброчесних" з портретів 15-ти кандидатів до ВРП, які, на їхню думку, не мають бути обрані.

Як повідомляв УНІАН, на з'їзді суддів незаплановано виступили учасники АТО, які закликали делегатів з'їзду не обирати до ВРП хабарників та всіх, хто скомпрометував себе на суддівській посаді.