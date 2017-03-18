ГПУ сім разів за два роки зверталась до США щодо допиту Манафорта – CNN

Як повідомляє телеканал CNN, прокурори в Києві заявили, що вони сім разів за останні два роки звертались за допомогою в організації допиту Манафорта, в тому числі надсилали листи директору ФБР Джеймсу Комі і співробітникам Департаменту юстиції США. Українські чиновники заявили, що представники влади США не відповіли на ці прохання.

Представники американської влади підтвердили CNN, що запити були отримані, але відмовилися від подальших коментарів.

При цьому у публікаціїї на сайті телеканалу підкреслюється, що згідно з договором про "взаємну правову допомогу", обидві країни мають регулярно допомагати один одному в правоохоронних питаннях, таких як збір заяв та інших доказів для судового переслідування.

Офіційні запити з боку спеціального підрозділу української прокуратури почалися в грудні 2014 року, і пов’язані зі справою про корупційну діяльність екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича.

Як зазначає телеканал, Манафорту не було пред'явлено звинувачень у скоєнні злочину. Прокурори мають намір взяти у нього свідчення, заявив начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

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Генпрокуратура підозрює Лавриновича в розтраті з держбюджету понад 8,5 млн грн (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України). Йдеться про розтрату шляхом зловживання службовим становищем державних коштів в сумі понад 8,5 млн грн, незаконно і необґрунтовано витрачених на залучення нью-йоркської юридичної фірми «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom» з метою приховування фактів злочинного порушення законодавства правоохоронними органами і судом при здійсненні розслідування та судового розгляду в суді справи екс-прем'єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

У 2015 році суд обрав Лавриновичу запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,2 млн грн. Також Печерський районний суд Києва за клопотанням слідчого головного слідчого управління Генпрокуратури прийняв рішення про арешт будинку і трьох автомобілів екс-міністра Лавриновича.

Співробітники офісу Горбатюка показали CNN документ щодо семи окремих випадків, коли прокурори просили американську владу про допомогу.

Перший лист було надіслано в грудні 2014 року в Управління Департаменту юстиції США з міжнародних справ із запитом на допит Грегорі Крейга, партнера Skadden, який також служив в якості адвоката Білого дому в адміністрації Обами.

У грудні 2015 року офіс Горбатюка направив ще один лист до Департаменту юстиції з проханням допитати Манафорта.

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Приводом для запиту було виявлення двох електронних листів прокурорами. Зміст цих листів було надано CNN: в одному з них Крейг попросив Манафорта допомогти забезпечити його документами з України, необхідними для доповіді Skadden, а в іншому, між працівником Skadden і українським чиновником, згадується присутність Манафорта на зустрічі з міністром юстиції.

Прокурори також показали CNN документацію, яку вони надіслали до американського Мін'юсту, де вказано, що «добре відомий американський політтехнолог Пол Манафорт бере участь у відносинах між Skadden і міністерством юстиції України".

У цих матеріалах зазначається, що Манафорт «порадив представникам колишнього уряду України найняти юридичну фірму (Skadden – ред.) і був присутній під час переговорів про цю проблему."

Манафорт відмовився надати коментар щодо цієї історії.

Останній лист датований вереснем 2016 року, коли Генеральний прокурор України направив лист безпосередньо директору ФБР Джеймсу Комі з проханням пояснити, чому американська влада не надає допомогу.

Як повідомляв УНІАН, раніше у західній пресі з’явилась інформація, заснована на отриманій хакерами переписці дочок Манафорта, про те, що одна з них підозрює батька у причетності до масових розстрілів на Майдані.