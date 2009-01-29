Газпром стверджує, що віддав Нафтогазу борг RUE, але не газ

Газпром і "Газпром експорт" переуступали "Нафтогазу України" борг RosUkrEnergo у розмірі 1,7 млрд дол., але не 11 мільярдів кубометрів газу, які знаходяться в сховищах України .

Про це повідомили в управлінні інформації Газпрому, пише РБК. Права вимоги боргу передані українській компанії відповідно до договору переуступки від 20 січня 2009 р. Причому, Газпром підкреслює, що "Нафтогазу України" передані права вимоги виключно грошової заборгованості, про газ не йдеться. "Ні Газпром, ні "Газпром експорт" не володіють якимись правами на газ RosUkrEnergo, що знаходиться в ПСГ України, і відповідно, не здійснювали будь-яких операцій з цим газом, зокрема не передавали "Нафтогазу України" прав щодо вказаного газу", - заявили в управлінні інформації російського концерну.

Газпром не пояснив, на яких умовах переуступив заборгованість RosUkrEnergo "Нафтогазу України". Раніше заступник голови правління російського концерну Олександр Медведєв говорив, що всі боргові питання між Газпромом і "Нафтогазом України" врегульовані, рішення будуть реалізовані в найближчий час. Він не називав суму українського боргу і механізм його погашення, пояснивши, що спочатку сторонам необхідно оформити відповідну домовленість.

Джерело РБК, близьке до RosUkrEnergo, повідомило, що компанія поки не виплачувала переуступлений борг "Нафтогазу України", оскільки з боку українського підприємства є зустрічні грошові зобов`язання в сумі більше 600 млн. дол. і "вони повинні бути врегульовані в робочому порядку". "Нафтогаз України" ще не виходив на швейцарського трейдера для вирішення цих питань, уточнив співрозмовник агентства.

Раніше прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко повідомляла українські ЗМІ про те, що Газпром вирішив в рахунок боргу RosUkrEnergo на 1,7 млрд дол. забрати у нього газ з ПСГ в об`ємі 11 млрд куб. м і продати його "Нафтогазу України" за ціною 153,9 дол. за 1 тис. куб. м. Представники Ю.Тимошенко заявляють, що Газпром вже продав цей газ "Нафтогазу ". У НАК "Нафтогаз України" недавно повідомили, що в українських сховищах немає газу RosUkrEnergo, який раніше там зберігав 11 млрд куб. м. RosUkrEnergo це спростовувало, відзначаючи, що не продавало свій газ, а інформація про відсутність в українських сховищах сировини швейцарського трейдера абсолютно не відповідає дійсності