Виконавче провадження "по-новому"

Вже не за горами час, коли накладення арешту на кошти боржника триватиме лічені секунди. Виконавцю достатньо буде натиснути кілька клавіш на своєму робочому комп’ютері і після цього зупинити процедуру можна буде тільки в судовому порядку. Такі новели передбачені у президентському законопроекті №6232 про внесення змін до ГПК, ЦПК, КАС та інших законодавчих актів.

На відміну від попередньої реформи 2016 року, яка запровадила в Україні інститут приватного виконавця, сьогодні пропонується змінити саму суть процесу примусового виконання рішень, а тому, без перебільшень, можна говорити про інформаційну революцію у виконавчому провадженні.

Відповідно до чинного законодавства, процес накладення арешту на кошти боржника здійснюється трьома суб’єктами: виконавцем, який виносить постанову про накладення арешту, особою, яка доставляє цю постанову до установи банку та працівником банку, який приймає рішення щодо допустимості прийняття такої постанови до виконання. Зрозуміло, що така кількість учасників для однієї дії, на практиці не в кращий бік позначається на своєчасність накладення арешту. Часто на рахунку коштів вже немає. Або у прийнятті постанови до виконання можуть відмовити з формальних причин. За оцінками експертів, саме тому від 30% до 50% постанов виконавців про накладення арешту на кошти залишаються нереалізованими.

Але пропонована проектом №6232 система автоматизованого арешту коштів має значно прискорити ці процеси. Втім, можливості автоматизованого накладання арешту чомусь надаватимуть лише державним виконавцям. Іншим суб’єктам залишається лише сподіватися, що під час підготовки проекту до другого читання, право використання даної системи нададуть і приватним виконавцям.

Втім, можливості автоматизованого накладання арешту чомусь надаватимуть лише державним виконавцям

Що стосується процедури, то проектом передбачено направлення документів виконавчого провадження органам та особам, які мають офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, виключно в електронній формі. Отже, існуюче сьогодні правило «не отримав документ - він мене не стосується», боржники вже не зможуть застосувати.

Але найбільш інтригуюча новела законопроекту – це запровадження Єдиного державного реєстру виконавчих документів. Цим реєстром повністю знімаються всі питання щодо дійсності виконавчих документів, їх оформлення, пред’явлення до виконання копій і дублікатів і т.п. І хоча оригінал виконавчого документа в паперовій формі залишається обов’язковим, з введенням реєстру необхідність у подібних паперових документах просто відпаде. Ба більше, хочеться сподіватись, що і цей атавізм також зникне на стадії доопрацювання проекту Закону.

Зважаючи на те, що законопроект №6232 був внесений президентом України як невідкладний, цілком можна розраховувати на його швидкий розгляд і прийняття. Втім, слід зазначити, що розраховувати на швидке впровадження все ж не варто - реалізація технічної частини може затягнутися на кілька років.

Олексій Соломко, радник АО «Spenser & Kauffmann»