Журналісти показали маєток Ахметова під Києвом (відео)
З висоти зняли масштабне будівництво на землі, що належить Ахметову.
Журналісти зняли на відео новий маєток українського олігарха Ріната Ахметова під Києвом. Під час зйомок цього запису невідомі обстріляли знімальну групу, передає Слідство.Інфо.
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"На найдорожчій землі на Київщині ведеться масштабне будівництво. Земля під маєтком належить компанії "Мета-Капітал", що контролюється Ахметовим. Не схоже, що справи у нього йдуть погано. Здається, зовсім навпаки", - йдеться у підписі до відео.
Крім того, журналісти анонсували, що незабаром буде більше подробиць.
Як повідомляв УНІАН, український мільярдер Юрій Косюкзакінчив будівництво свого маєтку поблизу парку Феофанія під Києвом.