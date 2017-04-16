Журналісти показали маєток Ахметова під Києвом (відео)

Журналісти зняли на відео новий маєток українського олігарха Ріната Ахметова під Києвом. Під час зйомок цього запису невідомі обстріляли знімальну групу, передає Слідство.Інфо.

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"На найдорожчій землі на Київщині ведеться масштабне будівництво. Земля під маєтком належить компанії "Мета-Капітал", що контролюється Ахметовим. Не схоже, що справи у нього йдуть погано. Здається, зовсім навпаки", - йдеться у підписі до відео.

Крім того, журналісти анонсували, що незабаром буде більше подробиць.

Як повідомляв УНІАН, український мільярдер Юрій Косюкзакінчив будівництво свого маєтку поблизу парку Феофанія під Києвом.