Журналісти показали маєток Ахметова під Києвом (відео)

02:31, 16 квітня 2017
Політика
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З висоти зняли масштабне будівництво на землі, що належить Ахметову.

Маєток Ахметова під Києвом / Скріншот

Журналісти зняли на відео новий маєток українського олігарха Ріната Ахметова під Києвом. Під час зйомок цього запису невідомі обстріляли знімальну групу, передає Слідство.Інфо.

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"На найдорожчій землі на Київщині ведеться масштабне будівництво. Земля під маєтком належить компанії "Мета-Капітал", що контролюється Ахметовим. Не схоже, що справи у нього йдуть погано. Здається, зовсім навпаки", - йдеться у підписі до відео.

Крім того, журналісти анонсували, що незабаром буде більше подробиць.

Як повідомляв УНІАН, український мільярдер Юрій Косюкзакінчив будівництво свого маєтку поблизу парку Феофанія під Києвом. 

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Теги: #маєток#Ахметов