«Ілюзія закону», ветована Ющенком, у понеділок стане реальністю?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запевняє, що в понеділок підпише ухвалений парламентом регламент ВР, якщо Президент не зробить цього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«З понеділка регламент матиме силу закону. В понеділок він буде підписаний», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, за Закон «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» 8 квітня 2008 року проголосували 359 народних депутатів.

Президент Віктор ЮЩЕНКО 23 квітня повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом цей закон.

4 вересня Верховна Рада подолала вето Президента на закон. За подолання вето та ухвалення закону повторно проголосували 365 народних депутатів.

18 вересня Президент знову повернув документ до парламенту, заветувавши його.

Як пояснив голова Верховної Ради В.ЛИТВИН, парламент, долаючи вето, припустився помилки і, долавши вето, змінив номер цього закону, що і дало підставу Президенту вважати, що це новий закон і знову повернути його до парламенту.

3 лютого цього року Верховна Рада подолала вето Президента на закон про організацію і порядок діяльності парламенту. За ухвалення відповідного рішення проголосували 393 народних депутати.

14 лютого заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК заявила, що Президент України В.ЮЩЕНКО не підпише ухвалений парламентом закон щодо регламенту роботи Верховної Ради.

М.СТАВНІЙЧУК сказала, що, швидше за все, «іліюзію закону Президент України підписувати не буде», і наголосила, що парламент має врегульовувати свою діяльність у тому порядку, як це передбачено Конституцією.

«Конституційний Суд вам чітко сказав: усі види діяльності, роботи комітетів, порядок проведення засідань, робота фракцій і все інше – це повинно бути врегульовано виключно законом», - наголосила М.СТАВНІЙЧУК.

У свою чергу, народний депутат, член фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ нагадав, що у понеділок, 16 лютого спливає термін підписання Президентом цього закону. «Якщо в понеділок Президент не підписує його після подоланого вето, має право підписати голова Верховної Ради», - сказав він.