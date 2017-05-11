У МВС показали відео з чоловіком в офісі ОУН, який з гранатомета цілився у натовп

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк показав фото та відео, на якому видно гранатомет із вікна ОУН у столиці під час подій 9 травня. Цей запис та світлини він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

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"У руках одного з "мирних активістів" гранатомет "Муха", направлений у натовп. В ході невідкладного обшуку, що відбувався в рамках чинного законодавства, з'ясувалося, що тубус, на щастя, виявився порожнім", - йдеться у його повідомленні.

Шкіряк наголосив, що поліція діяла чітко, законно й прийняла єдино правильне рішення в цій ситуації, адже йшлося про небезпеку життя громадян й самих поліцейських.

Раніше Аваков заявив, що правоохоронці 9 травня у Києві прийняли рішення увійти у будівлю, де перебували представники Добровольчого руху ОУН, після отримання інформації про можливу наявність у приміщенні зброї.