Експерт перерахував умови, за яких ЄС може призупинити безвіз для України

Науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко заявляє, що країни-члени Євросоюзу можуть ініціювати застосування механізму призупинення безвізу для України у разі значного зростання фактів нелегальної міграції, кількості людей, які приїжджають до ЄС і складають заяви про статус біженця, числа злочинів, скоєних українцями в країнах Шенгенської зони, та відмов на перетин кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт розповів сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми маємо бути готовими до того, що в перші місяці, особливо перші тижні безвізового режиму будуть чимало таких ситуацій, які будуть виглядати скандальними», - сказав Сушко.

Він констатував, що грузинський досвід першого місяця безвізу свідчить про те, що в них немає суттєвих проблем з безвізовим режими з ЄС.

«Тобто в грузинів дуже низький відсоток тих, кого повертають, але треба зважати, що в України є сухопутний кордон з ЄС, в чому є істотна відмінність від грузинського випадку. Очевидно, що будуть спірні моменти», - прогнозує експерт.

«Можна зараз спрогнозувати деякі типові моменти, які можуть виникати та призводити до ситуацій, які створять проблеми для країни, якщо якісь випадки стануть масовими», - зауважив директор Інституту євроатлантичного співробітництва.

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На його переконання, механізм призупинення безвізового режиму з Україною ЄС буде його застосовувати тільки в екстраординарних випадках, але треба розуміти, за яких обставин така пропозиція може бути внесена країнами-членами.

Сушко вважає, що така ситуація може виникнути, коли статистично фіксується значне зростання фактів нелегальної міграції з певної країни.

«Ця нелегальна міграція може мати різні форми. Це може бути, наприклад, фіксація значної кількості людей, які затримуються поліцейськими органами в середині самої країни, не на кордоні, і вони не мають права на перебування в цій країні. Це можуть бути люди, які перебувають більше 90 днів (протягом 180 днів), люди, які не мають біометричного паспорту. Це можуть бути люди, які потрапили в ЄС, але своєчасно не виїхали; це можуть бути люди, які займаються тим, що безвізовий режим не дозволяє, наприклад, влаштовані на роботу і отримують гроші, що є порушенням трудового законодавства», - пояснив експерт.

Крім того, за його словами, в України можуть виникнути проблеми, які були у наших партнерів з Балканських країн, колишньої Югославії, які отримали безвіз 8 років тому.

«У Боснії та Сербії у 2003-2004 роках виникла серйозна проблема з великим потоком шукачів притулку в країнах ЄС. Переважно це були громадяни ромської національності», - зазначив він.

«Така проблема теоретично може виникнути і в нашому випадку, у нас ще точиться військовий конфлікт, відповідно, є певна категорія людей, які теоретично можуть поїхати в ЄС і складати заяви про статус біженця, і цим можуть маніпулювати», - додав експерт.

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На його переконання, на сьогодні цієї проблеми немає, але треба розуміти, що механізм призупинення передбачає, що коли з якоїсь країни протягом короткого періоду часу фіксується значне зростання кількості людей, які приїжджають і складають заяви про статус біженця, то безвізовий режим може бути призупинено.

«При цьому, якщо в півтора рази зросте статистика протягом двох місяців, і вже певна країна може ініціювати таку процедуру», - додав Сушко.

«Є також речі, які важко порахувати. Наприклад, значне зростання фактів організованої злочинності чи злочинів, скоєних громадянами певної третьої країн. Це теж може стати підставою для ініціювання призупинення безвізового режиму», - зауважив експерт.

Сушко підкреслив, що будь-які проблеми із законом, які були колись в українців, що перебували в ЄС, не «розчинилися» із введенням безвізового режиму.

«Якщо усі люди, кого не пускали в ЄС, в кого були депортації, кого внесли у чорні списки, яким обґрунтовано відмовляли у візах через якісь серйозні речі, будуть наївно розраховувати, що вони зможуть в’їхати в ЄС, то у нас в перші дні та місяці буде багато проблем на кордонах, бо зросте кількість людей, яким будуть відмовляти, і це дуже погіршить статистику. І це теж може бути однієї з підстав для призупинення безвізового режиму», - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Рада ЄС ухвалила рішення, яким остаточно затвердила надання громадянам України безвізового режиму з країнами-членами Європейського Союзу.

Рішення 17 травня мають підписати президенти Європарламенту та Ради ЄС.

Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС, і за 20 днів після цього він набуде чинності.