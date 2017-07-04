Окупована територія Донбасу розглядається Кремлем як полігон для тестування нового озброєння – нардеп

РФ створює на окупованих територіях паралельні військові структури, які повністю сумісні зі збройними силами Російської Федерації, мають відпрацьовану злагодженість з російськими військовими підрозділами і у випадку необхідності можуть оперативно перейти у підпорядкування військового командування РФ.

Такий висновок зробила Голова Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській Асамблеї НАТО, народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Ірина Фріз у підсумку своєї доповіді «Мілітаризація окупованих територій: фактор дестабілізації євроатлантичного регіону та механізм геополітичного впливу», передає прес-служба «БПП».

«На сьогоднішній день окупована територія Криму, з військової точки зору, повністю інтегрована в систему управління Південного військового округу. Всі навчання, що проводяться на території півострову, лежать в площині тренувальних заходів, що відпрацьовуються іншими підрозділами округу. Можна стверджувати, що підхід до Криму кардинально відрізняється від підходів щодо застосування збройних формувань на інших окупованих територіях. Це свідчить про те, що Кремль розглядає Крим повністю підконтрольною територією з відсутністю ризиків в безпековій та соціальній сферах» – заявила Ірина Фріз.

Читайте такожФріз закликала ВР ухвалити закон про встановлення відповідальності за злочини проти військових

Народний депутат зауважила, що зовсім протилежна ситуація спостерігається на Донбасі: «Окупована територія Донбасу розглядається російським військово-політичним керівництвом як полігон для практичного відпрацювання ведення бойових дій та тестування нових типів озброєння. Серед найбільш пріоритетних завдань, що виконуються безпосередньо російськими військовослужбовцями, є: нові методи застосування ракетно-артилерійських систем; застосування систем Electronic warefare та radio survelance, в тому числі, новітніх зразків; застосування UAV та організація координації їх роботи з артилерійськими підрозділами» – говориться в презентованому дослідженні.

Ірина Фріз підкреслила, що аналіз характеру навчань російської ОГРВ, що дислокована у Придністров’ї під виглядом миротворчого контингенту, а також озброєння, що було поставлено в регіон після 2008 року, свідчить про невідповідність задекларованих завдань, що стоять перед ОГРВ, реальним планам їх застосування. Вже у 2014 році особливістю підготовки особового складу підрозділів, що входять до складу миротворчих сил, стало введення додаткового інтенсивного курсу молдавської мови. Тоді ж, в травні 2014 року, до ОГРВ надійшов сучасний навчально-методичний посібник з вивчення основ румунської мови.

«Існує високий ступень вірогідності, що в межах частин ОГРВ здійснюється підготовка спеціалістів та ведення глибинної та агентурної розвідки щодо Румунії, в тому числі, з метою створення розвідувально-диверсійних груп з числа громадян невизнаного ПМР. Ще одним цікавим моментом є розпочаті з 2014 року в ПМР регулярні контрольні навчання з радіаційного, хімічного та біологічного захисту. У 2017 році на території ПМР відбулося вже два навчання з РХБЗ. Систематичне відпрацювання навчань з РХБЗ може розглядатися лише в контексті сценарію оперативного нарощування іноземної військової присутності в ПМР. Таке нарощування може відбутися тільки за рахунок повітрянодесантних операцій з боку Російської Федерації. Крім того, з 2015 року в ОГРВ почали проводитися регулярні навчання з організації та функціонування зв’язку. Вони були спрямовані на відпрацювання оперативного розгортання угруповання сил Західного військового округу РФ на території ПМР, встановлення надійної системи зв’язку з виходом на загальну радіомережу ЗВО в умовах високоінтенсивної протидії з боку противника. З урахуванням відповідних умов, а також сил та засобів, таким ймовірним противником для ОГРВ можуть бути Збройні Сили України або Румунії» – говориться в презентованому дослідженні.