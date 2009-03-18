Тимошенко пояснила, коли вони з Ющенком напишуть нового листа до МВФ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Україна і Міжнародний валютний фонд продовжують коригування програми співпраці з надання Україні чергового траншу кредиту stand-by.

Про це повідомила Ю.ТИМОШЕНКО журналістам на брифінгу в Харкові, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН, з якої причини лист про спільні дії Президента, уряду і Нацбанку України досі не направлено до МВФ.

«Відпрацювання програми - відкоригованої програми - це не одностороння робота України, це спільна робота МВФ і України, зокрема, Президента, уряду і парламенту. Ми свою частину зробили – передали всі проекти на розгляд МВФ і чекаємо найближчими днями підсумок і результати. Після того, як ці коригування в програмі будуть узгоджені, то і я, і Президент, ми (Україна – УНІАН) підпишемо цей документ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсягу 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі і допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка мала ухвалити рішення про надання або ненадання Україні другого траншу.

3 березня Україна направила МВФ проект офіційного листа про наміри подальшої співпраці з фондом, що є узгодженою позицією української влади, за підписами Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО і голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА.

7 березня тижневик «Дзеркало тижня» опублікував інформацію про те, що спільне звернення Президента України, прем`єр-міністра і голови Нацбанку України до Міжнародного валютного фонду повернули відправникам на доопрацювання. За неофіційною інформацією, окрім зменшення дефіциту бюджету або знаходження реальних джерел його фінансування, МВФ висуває Україні ще ряд умов, зокрема, підвищення тарифів на газ власного видобутку, який використовується для потреб населення, і збільшення пенсійного віку.

11 березня Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що українська влада узгодила всі проблемні моменти, які відзначав Міжнародний валютний фонд, і за добу буде направлено новий лист до МВФ.