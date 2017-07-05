РФ та бойовики у Мінську блокують всі політичні пропозиції, окрім спецстатусу Донбасу

Представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська заявляє, що представники Російської Федерації та підконтрольні їй бойовики на засіданнях політичної підгрупи ТКГ блокують усі питання, окрім так званої "формули Штайнмаєра".

Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.

"Робота політичної підгрупи в Мінську є заручником ультиматумів з боку ОРДЛО та РФ, які вважають, що з вересня 2016 року можна продовжувати говорити лише про одне питання - порядок денний, або пункт 1 - формулу Штайнмаєра, блокуючи всі інші", - заявила Айвазовська.

"Довільне трактування причини конфлікту, ролі та відповідальності сторін з боку РФ та її прибічників є настільки далеким від реальності, що це як неправильний діагноз перед початком лікування. Замість того, щоб виміряти температуру і визначити курс лікування/розв'язання міжнародного збройного конфлікту, нам пропонують лоботомію", - стверджує представник України.

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"Стале припинення вогню, гарантії безпеки, обмін незаконно утриманих громадян України - заручників, доступ на території спостерігачів ОБСЄ, скасування указу Путіна про визнання паспортів, відмова від "націоналізації" української власності, а простіше - крадіжки, є передумовою для руху далі. Це не нове, тому варто повірити, що позиція є базово мінімальною", - заявила Айвазовська.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2016 року посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернст Райхель сказав, що так звана "формула Штайнмаєра" передбачає закріплення спеціального статусу Донбасу.

"Ця формула, яка є предметом дискусії, передбачає, що місцеві вибори пройдуть під контролем і за сприяння ОБСЄ. Потім ОБСЄ повинна підтвердити, що вибори відповідали міжнародним стандартам. Якщо ОБСЄ це підтвердить, тоді набуває чинності законодавство про спеціальний статус, якщо ні, то в такому випадку не набуває. Для цієї території не буде жодного спеціального статусу", - зазначив Райхель.

4 липня 2017 року Райхель заявив, що припинення вогню та відведення важкого озброєння у Донецькій і Луганській областях мають передувати виконанню наступних пунктів Мінських угод, в тому числі, проведенню місцевих виборів, які повинні призвести до започаткування особливого порядку здійснення місцевого самоврядування на Донбасі.