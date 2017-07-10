Посилена присутність кораблів НАТО у Чорному морі продовжиться через агресію Росії

Через агресію РФ продовжиться посилена присутність у Чорному морі кораблів НАТО. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу, що пройшов у рамках відкриття військово-морських навчань «Сі Бриз-2017» заявив їх керівник із боку США, капітан 1-го рангу Тейт Вестбрук.

«Ми всі були здивовані тим, що країна, яка заявляє про себе, як про світову державу, порушуючи міжнародне право, нелегально приєднала до себе Крим. Із тих пір, із моменту анексії півострова, спостерігається посилена присутність у Чорному морі кораблів, у тому числі, кораблів моєї ескадри. І ми залишимося тут і підтримуватимемо наших партнерів», - сказав Вестбрук.

Таку заяву він зробив, відповідаючи на запитання про те, що з 2014 року, незважаючи на присутність кораблів НАТО в Чорноморському регіоні, Росія не змінила своєї поведінки щодо України.

Вестбрук зазначив, що міжнародна ситуація постійно змінюється, і «нас хвилює поведінка Росії», зокрема, в зв'язку з проблемами анексії Криму, подіями в Грузії. За його словами, зараз, як ніколи раніше, йде співпраця з партнерами - країнами Чорноморського регіону.

«Дії Російської Федерації не послабили НАТО і партнерів, а зробили нас сильнішими. Звичайно ми заохочуємо Росію до того, щоб сісти за міжнародний стіл переговорів, але до того моменту, коли це станеться, ми будемо готуватися, і будемо готові до потенційного конфлікту», - акцентував Вестбрук.

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Керівник навчань із української сторони, капітан 1-го рангу Олексій Неїжпапа, в свою чергу, зазначив, що Збройні сили України зразка 2013 року і загрози того часу значно відрізняються від ЗСУ зразка 2017 року й нинішніх загроз.

За його словами, проведені раніше навчання «Сі Бриз» були спрямовані на співпрацю, на досягнення відповідної сумісності між країнами за стандартами НАТО тощо. Однак зараз, як підкреслив Неїжпапа, спільні навчання проводяться у форматі, який дозволить українській стороні напрацювати відповідні здібності.

«Ми це (проводимо навчання - УНІАН) робимо, для того щоб могли разом відповідати на існуючі загрози, тому формат «Сі Бризу» і його завдання змінилися», - акцентував Неїжпапа.

Він також процитував видатного англійського політика ХХ століття, прем'єр-міністра Великої Британії Уїнстона Черчилля про те, що Росія (СРСР) «поважає тільки силу, і немає нічого, що вселяє їм менше поваги, ніж слабкість, особливо військова слабкість».

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«Ми знаємо, хто ворог, ми знаємо, якої сили ми повинні досягти. Власне, заради того, щоб досягти здатності скоординованих дій на Чорному морі, ми й проводимо «Сі Бриз» у Чорному морі, на суші і в повітрі», - сказав Неїжпапа.

Основними навчально-бойовими елементами та завданнями «Сі Бриз-2017» стануть практичне планування й проведення операції за стандартами НАТО, проведення навчань із протичовнової, протикорабельної, протиповітряної оборони, буде відпрацьовано силове звільнення захопленого судна. Крім того, планується проведення десантної та річкової операцій, рятувальні операції, підводні роботи з розмінування тощо.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні стартують міжнародні військово-морські навчання «Сі Бриз-2017», які проводяться в дусі програми «Партнерство заради миру» відповідно до програми двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України і США на поточний рік.

У навчаннях, які вперше пройдуть у режимі «вільної гри», беруть участь представники 16 країн.