Фракція БПП проголосувала за зняття депутатської недоторканності з Розенблата

Фракція партії «Блок Петра Порошенка» прийняла рішення надати згоду на зняття з Борислава Розенблата депутатської недоторканності та притягнення депутата до відповідальності.

Як повідомила прес-служба БПП, також фракція переважною більшістю голосів прийняла рішення виключити Розенблата з членів фракції за його ж проханням.

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У БПП наголосили, що Розенблат особисто звернувся до фракції з проханням проголосувати за зняття з нього депутатської недоторканності.

«Я прошу дати мені можливість захистити себе в суді. Я готовий відповідати за свої всі вчинки. У сесійній залі під час розгляду мого питання я здам усі свої закордонні паспорти. Жодного паспорту іншої країни у мене немає. Щоб не було плям на Блоку, я вийду з фракції на час проведення слідства і суду. І коли я відстою своє ім’я, я буду просити вашого дозволу повернутись до фракції”, – сказав Розенблат перед голосуванням фракції.

Фракція також проголосувала за позбавлення депутатської недоторканності та притягнення до відповідальності усіх шести народних депутатів, на яких були подання Генеральної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Юрій Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова та Михайла Добкіна.

3 липня Регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання щодо Дейдея, заявивши, що вважає його необґрунтованим.

4 липня Комітет ВР з питань регламенту направив Парубію висновок, в якому йдеться про “істотні недоліки” у поданні про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності.

5 липня комітет назвав недостатньо обґрунтованим і направив Парубію подання ГПУ на Лозового.

6 липня Регламентний комітет назвав недостатньо обґрунтованими подання ГПУ щодо Полякова і спрямував відповідні документи Парубію. 7 липня комітет визнав вмотивованими і обґрунтованими та направив Парубію подання на Розенблата.

12 липня регламентний комітет ВР розгляне подання на Добкіна.