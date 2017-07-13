Заокеанська таємниця Порошенка та Тимошенко: ЗМІ дізналися, скільки українські політики платять американським лобістам

Українські політики за три останніх роки перерахували лобістам в США $ 2 мільярди. Це видно із звітів лобістських компаній, які регулярно розкривають свої контакти. Відтак, найактивнішим замовником послуг заокеанських лобістів є Адміністрація президента та партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко, пише «Новое время», посилаючись на розслідування журналістки Тетяни Козирьової.

При цьому факт найму лобістів команда Тимошенко і АП приховують, працюючи з американськими професіоналами через різні фонди або громадські організації.

Так, в останніх звітах міністерству юстиції США дві великі лобістські компанії Wiley Rein LLP і MKW Group LLC заявили про співпрацю з фірмою Aveiro LP.

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«Це британська структура, але її директор - Юлія Білоусова - українка. А офіс, в якому значиться юридична адреса Aveiro LP, є місцем масової реєстрації - де прописані десятки інших компаній. Та й зареєстрована фірма Білоусової в офшорі Белізу з банківськими рахунками в Латвії», - пише видання.

Aveiro LP домовлялася з Wiley Rein LLP про зустріч Григорія Немирі, одного із топових нардепів «Батьківщини» із представниками комітету іноземних справ Сенату США. За послуги лобістів компанія заплатила 410 тисяч доларів.

Окрім пані Тимошенко, послугами лобістів користуються й інші політики. Так, у звітах американських лобістів Barbour Griﬃ th&Rogers Group (BGR) вказаний контракт на $ 90 тис. за 2015 рік і на $ 30 тис. за 2016 й - за "консультування в питаннях відносин між США і Україною, що стосуються політичних, економічних, оборонних та антикорупційних реформ".Замовником виступила громадська організація Ukraine Investment Alliаnce. Вона створена восени 2014 року, причому її засновники - співробітники самої лобістської фірми BGR, які зізнались що зустрічались із заступником голови АП Дмитром Шимкімов та «другом президента».

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«У 2014-му на рахунок Ukraine Investment Alliаnce надійшло $ 2 млн, велика частина з яких пішла на оплату проекту, пов'язаного з дослідженнями оборонного комплексу. Його замовили у американського стратегічного дослідницького центру RAND. Решту фінансів Ukraine Investment Alliаnce пішли на оплату роботи лобістів», - пише видання.

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