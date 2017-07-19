Чехія заявила про нелегітимність будь-яких пропозицій від "ДНР" і "ЛНР"

Офіційна Прага не визнає ні самопроголошені "республіки" на Донбасі, ні їхні заяви. Про це йдеться в заяві МЗС Чехії, передає 112 Україна.

"Чехія вважає, що так звані "народні республіки" нелегітимними і відповідно ставиться до їхніх заяв", - відзначають в чеському зовнішньополітичному відомстві.

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Чеська Республіка не визнає ці самозвані "республіки" і не має з ними ні дипломатичних, ні консульських зв'язків, підкреслюють в МЗС.

У Празі заявляють про повну повагу територіальної цілісності і суверенітету України, а російську анексію Криму і присутність декількох тисяч військовослужбовців збройних сил РФ на сході України вважають грубим порушенням міжнародного права і серйозною загрозою миру і стабільності в Європі.

Нагадаємо, 18 липня, ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко запропонував "замість України" створити "перехідну державу "малоросія". За словами Захарченко, "створення нової незалежної держави допоможе зупинити конфлікт на Донбасі".

У свою чергу, в так званій Луганській народній республіці заявили, що не брали участь у засіданні про заснування "Малоросії", про яку раніше заявив ватажок бойовиків "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко.

Також джерела росЗМІ стверджують, що ініціатива про створення "Малоросії" йшла не від Суркова, і взагалі - Кремль нібито не в курсі. Зокрема, про те, що слова створення "Малоросії" прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "особистою ініціативою Захарченка".