Сенатор США заявив про неможливість України вступити до НАТО, поки її землю топчуть військові Росії

Поки російські війська перебувають на окупованих територіях України і Грузії, Сполучені Штати повинні постійно нарощувати тиск санкцій на Москву. З такою заявою виступив на конференції у Вашингтоні щодо викликів з боку РФ американський сенатор Том Коттон, повідомляє "Голос Америки".

"Сьогодні Україна і Грузія не можуть стати на шлях приєднання до НАТО, поки на їх території знаходяться російські війська. Тому нашою негайною і першочерговою метою має стати посилення тиску на Росію, щоб вона покинула ці землі. Щоб вона віддала Крим Україні і покинула Східну Україну і Північну Грузію", - заявив законодавець.

Читайте також"Санкції не працюють": Маккейн закликав посилити тиск на Путіна і припинити народження його "малоросій"

Він підкреслив, що Держсекретар США Рекс Тіллерсон зробив чітку заяву в Гамбурзі, що "санкції проти Росії, якими б помірними вони не були, будуть залишатися чинними до тих пір, поки російські війська і підтримувані ними бойовики будуть перебувати на українській землі".

При цьому Коттон підкреслив, що тиском на Росію повинно тривати не тільки через її агресію проти сусідніх держав, але також через її спроби дестабілізувати західний світ.

"Звичайно, Росія намагається дестабілізувати і розділити Захід. Це те, що вони робили десятиліттями", - підкреслив Коттон. У цьому зв'язку він нагадав про фінансування Москвою масових протестів у США в 1983 році проти ракет середньої і меншої дальності в Європі. Крім того, зазначив він, втручання мало місце на виборах в США і в Західній Європі.

"Саме цим займається Росія, і ми повинні рішуче відповісти на ці провокації", - заявив американський сенатор.