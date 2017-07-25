Екскурсія під наглядом: Придністров'я дозволило журналістам побачити, як живе республіка

Влада невизнаного Придністров'я запросила українських журналістів побачити, як живе самопроголошена республіка. Дозволили навіть зайти в місцевий парламент, однак кожен крок журналістів був під прицільним наглядом охорони, йдеться в сюжеті ТСН.

Забороняли практично будь-які рухи в бік від визначеної території. "У нас своє керівництво – сказали контролювати", - пояснювали виконавці. Перед поселенням влаштували тотальну перевірку.

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"До білизни перевірялося все. Кожна кишенька, ледве не кожна зарядка, потім до машини теж чоловік п'ять накинулися. Кажуть, ви – ненадійні сусіди для нас, тому ми повинні знати, з чим ви до нас прибули", - розповів чоловік.

Самостійні прогулянки містом були заборонені. Натомість організували "виставкову" екскурсію, з якої стало очевидним, що відмовлятися від радянського минулого у Придністров'ї не збираються – там досі шанують СРСР, біля парламенту стоїть величезний монумент Леніну, прозваний у народі Бетменом через плащ. Радянська символіка впереміш з російськими триколорами та прапорами невизнаної республіки повсюди. Ба більше – дехто досі живе з радянськими паспортами. "Старий радянський у нас діє. Юридично він правосильний", - кажуть люди. На запитання, чи покращилося їхнє життя, відповідають: "Нам непогано в СРСР було. А зараз що могло покращитися?".

Ворожнечу на цій території Молдови в 1991 році почали роздмухували на фоні мовного питання. Тоді придністровські сепаратисти заявили про свою незалежність, їх підтримала російська армія і вони захопили владу. Офіційно Росія досі не визнала Придністров'я, однак неофіційно підтримує на всіх рівнях та диктує свої правила гри. Однак псевдодержавне утворення не визнає жодна країна світу, а жителі регіону для виїзду за кордон змушені оформлювати громадянство Росії або Молдови. Паспорти РФ мають 200 тисяч придністровців. "Він діє лише на цій території, тому я не можу виїхати. Але я можу виїхати до Молдови. До України я не можу виїхати – треба закордонний паспорт", - каже житель "ПМР".

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Місцеві жителі переважно спілкуються з пересторогою. Вільніше почуваються на території Молдови – там можуть зізнатися, що на зарплати в 100 доларів виживати важко, заробітків немає, тому молодь масово виїздить шукати роботи в Росію та інші країни. Зараз Росія затримує виплати пенсіонерам. За спілкуванням із придністровцями спостерігають люди в цивільному. На камеру говорити не хочуть, а поза нею зізнаються – вони з "органів". "Друге Придністров'я у вас уже є – Донецьк, Луганськ", - каже цей чоловік.

Лідер невизнанної республіки запросив українських журналістів на спілкування та пояснив, що хотів показати свою відкритість. Натомість свої проросійські настрої не приховує. "Чий Крим – це питання слідства. За Конституцією України – це територія України. За конституцією Росії – це територія Росії. Що тут поробиш", - каже він.

Саме ж Придністров'я залишається загрозою для України. Російський контингент там налічує до 2 тисяч військових. Журналісти побачили численні військові частини, на складах яких зберігається величезний арсенал зброї – від стрілецької аж до "Градів". Через Придністров'я Росія активно впливає на події в сусідній Одеській області України, веде розвідку та вербує громадян для участі в різного роду антиурядових акціях. Днями парламент Молдови вчергове ухвалив рішення про виведення звідти російських військових, проте ті виїжджати не поспішають.