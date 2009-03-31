Газпром зменшив прогноз середньорічної ціни газу і його експорту

"Газпром" зменшив прогноз з експорту газу на 2009 рік до 140 млрд. кубометрів, а за середньорічною ціною блакитного палива - до 260 дол. за тис. кубів.

Про це заявив сьогодні журналістам заступник голови правління холдингу Олександр МЕДВЕДЄВ у Санкт-Петербурзі, передає РІА «Новости».

"За обсягами у нас прогноз, що ми поставимо 140 млрд. кубометрів газу. Прогноз ціновий приблизно 260 дол. за тис. кубометрів", - заявив О.МЕДВЕДЄВ.

Ще в лютому "Газпром" прогнозував зниження експорту в 2009 році лише до 170 млрд. кубів з 179 млрд. кубів, а середньорічну ціну на 2009 рік - у 280 дол. проти близько 400 дол. у 2008 р.

На початку лютого на зустрічі з інвесторами "Газпром" заявив, що чекає в 2009 році зниження експортної виручки на 18,8-25,6 млрд. дол. порівняно з минулим роком - до 47-42 млрд. дол. У 2008 році "Газпром" продав на експорт 179 млрд. кубометрів газу за середньою ціною 409 дол. за тисячу кубометрів. Таким чином, виручка від продажів у Європі мала становити 73,2 млрд. дол. Проте, за даними Федеральної митної служби, експортна виручка "Газпрому" становила 66,4 млрд. дол. Розбіжність з митною статистикою може пояснюватися тим, що частину газу було куплено в Європі й там же перепродано.

"Газпром" також припускав зниження видобутку цього року з 550 млрд. до 510 млрд. кубометрів у зв`язку зі скороченням споживання газу Україною і країнами ЄС у січні.