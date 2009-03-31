Патріарх Московський і всієї Русі Кирил збирається з візитом до Києва

27 липня патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ з архіпастирським візитом відвідає Київ.

Як повідомили УНІАН в УПЦ МП, вчора Блаженнійший митрополит ВОЛОДИМИР мав зустріч зі святійшим патріархом Московським і всієї Русі КИРИЛОМ.

Предстоятель Української православної церкви передав патріарху КИРИЛУ офіційне запрошення з архіпастирським візитом відвідати місто Київ у зручний для цього час, прийняте на засіданні священного синоду УПЦ 25 березня цього року.

Під час переговорів було вирішено, що святіший патріарх КИРИЛ прибуде до столиці України 27 липня поточного року - напередодні дня пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира.