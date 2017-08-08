Геращенко розкритикувала західних партнерів за пораду "заморозити" тему Криму

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко розкритикувала поради деяких закордонних політиків щодо вирішення питання російської агресії в Україні. Про це вона написала у Facebook.

"Деякі іноземні високопосадовці радять нам спочатку вирішити проблему Донбасу, а потім Криму... Ми не прислухаємося до цих порад. Ми йдемо паралельними треками, крок за кроком і день за днем наближаючи звільнення Криму і Донбасу. В політико- дипломатичний спосіб. Посилюючи украінську армію. Тому що і на окупованому Донбасі, і в окупованому Криму живуть громадяни України. І Донбас , і Крим- це украінські територіі", - наголосила вона.

Водночас, за словами Геращенко, ці іноземні партнери уникають розмов на тему їхніх зобов'язань щодо гарантій безпеки України й захисту прав людини на всьому європейському континенті.

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"Часто наші європейскі партнери роблять голосні заяви на захист українських ГО ( це іх повне право, тим більше вони підтримують ці ГО), але мовчать, як в рота води набрали , щодо арештів в Криму, суворих вироків російськоі окупаційноі влади проти українців чи кримських татар", - додала вона.

"Ми не дамо ЄС і США про це забути і зняти з порядку денного", - підкреслила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня лідер Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Крістіан Лінднер зазначив, що Європі слід тимчасово відмовитися від спроб домогтися вирішення питання про статус Криму і спробувати поліпшити відносини з Москвою.

У свою чергу координатор політики ФРН щодо Росії Гернот Ерлер, коментуючи заяви Лінднера, погодився, що спочатку необхідно покласти край кровопролиттю на Донбасі, а потім порушувати питання про Крим.