Скандал із "українським слідом" у ракетній програмі КНДР: Росія домагається скасування санкцій - нардеп

Поява інформації про нібито зв'язок "Південмашу" с постачанням ракетних двигунів та технологій до КНДР – це чергова спроба Росії позбавитись санкційного тиску, змінивши ставлення США до України. Таку думку висловила народний депутат від БПП Ірина Фріз.

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Депутат наголосила, що Україна ніколи не вела військово-технічної співпраці з КНДР. Проте, таку співпрацю мала Росія.

"Саме Росія до 2014 року отримувала деталі та комплектуючі для ракет з українських підприємств. На той час РФ декларувала, що отримувала їх для власних потреб. Згідно з міжнародним правом, саме покупець несе відповідальність за кінцеве використання продукції військового та подвійного призначення. На жаль, сьогодні ми не знаємо, куди та з якою метою Росія здійснювала ре-експорт ракетних технологій, що отримувала до 2014 року нібито для потреб власних збройних сил", - написала нардеп на сторінці у Facebook.

Вона вважає, російська допомога в розвитку ракетної програми Пхеньяну на тлі офіційних закликів Кремля відмовитися від неї є вищим ступенем політичного цинізму.

"Порушення умов експортного контролю Російською Федерацією та передача технологій КНДР свідчить про необхідність введення повного ембарго на імпорт та експорт російського озброєння, а також проведення міжнародного розслідування постачань технологій та комплектуючих Російською Федерацією до країн, що знаходяться під міжнародними санкціями. Не виключаю, що ядерна та ракетна програма Ірану також розвивається за допомогою Росії. Не даремно 13 серпня цього року парламент Ірану збільшив видатки на власну ракетну програму на 0,5 млрд доларів. Це співпало з загостренням ситуації навколо КНДР", - сказано у повідомленні.

Фріз нагадала, що раніше у ЗМІ була інформація про підтримку ядерної та ракетної програми КНДР російськими спеціалістами, які "брали участь в роботах на території Північної Кореї, як мінімум, з середини 2000-х".

"Існують дані про доставку морем вантажними суднами продукції військового призначення до КНДР території РФ. Зокрема, це підтверджується інформацією таких іноземних видань, як Sankei Shimbun, а також розвідки Південної Кореї в лютому 2016 року. Такого ж змісту заяви робив й німецький ракетобудівник Роберт Шмукер - професор технічного університету в Мюнхені. За його словами в нещодавніх випробуваннях були задіяні принципово нові для Пхеньяна технології, що не могли бути винайдені ним самостійно. Зокрема, він заявляв, що двигуни для північнокорейських ракет буди отримані з Росії", - йдеться у повідомленні Фріз.

"З радянських часів Кремль розглядав Північну Корею як противагу Сполученим Штатам та його союзникам на Далекому Сході. Ця політика продовжується, та російська допомога Пхеньяну в розвитку озброєння - це чергове намагання Росії знайти шляхи для переговорів з Вашингтоном та створення безпекової проблеми для нього на тихоокеанському напрямку. Відповідно поява «українського сліду» в ракетній програмі КНДР лежить виключно в намаганні Росії змінити позицію США в тому числі щодо України та позбавитись санкційного тиску. Більше того, переконана, що Кремль координує дії Північної Кореї", - заявила депутат.

Як повідомляв УНІАН, раніше американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалось, що успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського заводу.

У свою чергу секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не постачав ракетні двигуни та ракетні технології режиму Північної Кореї.

Держпідприємство "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" такоєж стверджує, що ніколи не мало і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру. У 2002 році США звинуватили Україну в продажу Іраку кількох радіолокаційних комплексів «Кольчуга». Довести факт продажу «Кольчуг» Сполученим Штатам так і не вдалося навіть після проведення військової операції в Іраку.