В лютому 2014 року в Раді безпеки ООН знали, що в Криму здійснюється акт агресії - Сергеєв

Екс-представник України при ООН Юрій Сергеєв заявляє, що наприкінці лютого 2014 року в Раді безпеки ООН було відомо, що в Криму здійснюється акт агресії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Читайте такожСправа про держзраду Януковича: суд допитує екс-представника України в ООН Сергєєва (наживо) «Коли 27 лютого (2014 року) стало зрозуміло, що так звані «зелені чоловічки» захоплюють парламент (Криму), інші об’єкти, я ініціюю звернення до президента Ради безпеки, на той час головувала Литва. Я поділився думками», - сказав Сергеєв.

«Призначається уряд, я доводжу свою думку до міністра закордонних справ Дещиці, отримаю дозвіл на скликання термінового, надзвичайного засідання Ради безпеки 28-го числа (лютого). Зранку 28-го числа я звертаюся до голови Ради безпеки з тим, щоб був створений пункт порядку денного по цьому питанню», - зауважив екс-представник України при ООН.

За словами Сергеєва, засідання Радбезу ООН 28 лютого проходило в закритому режимі.

«Те, що відбулося на цьому засіданні, ми можемо дізнатися з наступного засідання – 1 березня і 3 березня, де перший заступник генерального секретаря говорить про те, що на попередньому засіданні помічник генерального секретаря довів до Ради безпеки занепокоєння розвитком ситуації в Криму… У моєму виступі я довів до відома Ради безпеки, що відбувалося фактичне захоплення державних установ, військових об’єктів невідомими людьми в зелених мундирах», - розповів він.

«Говорячи це, я хотів би підкреслити, що в останній день лютого (2014 року) світовій громадськості, в Раді безпеки та за її межами було відомо про те, що в Криму здійснюється акт агресії – це важливий елемент», - зауважив Сергеєв.