Всі жителі Криму мають звертатися за американською візою до Києва – посольство США в РФ

Жителі окупованого Криму мають звертатися за американською візою до Києва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Посольства США в РФ.

«Крим належить до консульського округу Посольства США в Києві. Всі заявники, які постійно проживають у Криму і які звертаються за імміграційними візами і візами К (нареченої/нареченого), мають звертатися за візами до Києва, незалежно від свого громадянства», - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що консульські збори, сплачені в Україні, не можуть бути використані при зверненні за візою в Посольстві/консульствах США в РФ, а консульські збори, сплачені в Росії, не можуть бути використані при зверненні за візою в посольстві США в Києві.

Читайте такожЛавров обіцяє "не виміщати злість" на американцях у відповідь на відмову видавати візи США в Росії

Як повідомляв УНІАН, США припиняють видачу американських віз по всій Росії. «У зв'язку із заходами, вжитими Російською Федерацією щодо обмеження чисельності співробітників дипломатичної місії США в РФ, починаючи з 23 серпня 2017 року процедуру видачі неімміграційних віз по всій Росії буде припинено. 1 вересня 2017 року ця процедура відновиться в Москві. Процедуру видачі неімміграційних віз у консульствах США в Росії буде припинено на невизначений термін», - підкреслюється в повідомленні Посольства США в РФ.

Росія в березні 2014 роки після введення військ анексувала український Крим, організувавши псевдореферендум з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.