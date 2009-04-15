Ющенко визнає відсутність підстав для розпуску ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО визнає відсутність підстав для розпуску Верховної Ради.

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті «Коммерсантъ».

В.ЮЩЕНКО заявив, що не хоче, щоб «у парламенті було відчуття, що Президент тільки й мріє провести дострокові вибори».

«Але якщо в нас є коаліція, в якої немає більшості, то я ставлю запитання - у нас легітимна влада чи ні? Система, яка працює на невідповідності Конституції, шкутильгає на обидві ноги», – сказав він.

За словами Президента, в такій ситуації краще добитися відповідності Конституції - хай у парламенті буде сформовано більшість із 226 народних депутатів, які зможуть реалізувати свій політичний курс.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що суть його подання до Конституційного Суду - дізнатися, чи є зараз у ВР більшість. «Я не хочу відштовхуватися від положень регламенту Верховної Ради і готовий дочекатися рішення КС. Є норма про те, що за відсутності більшості я повинен виконати вимогу Конституції, але ця норма може бути використана тільки після обнародування тлумачення КС», – пояснив Президент.

При цьому на запитання: «А на сьогодні у Вас немає підстав для розпуску Ради?», В.ЮЩЕНКО відповів: «Саме так, підстав немає. Але я вважаю, що тлумачення Конституційного Суду дасть можливість назвати речі своїми іменами. Нагадаю, голова Конституційного Суду обіцяв, що ухвала буде винесена протягом місяця, і два тижні з цього терміну вже минули. Я вірю, що цих термінів буде дотримано, адже в правовому сенсі, наскільки я розумію, тут серйозної дискусії бути не може».

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Конституційний Суд України у формі усного слухання розпочав розгляд справи за конституційним поданням Президента щодо офіційного тлумачення положення частини восьмої статті 83 Конституції в системному зв`язку з положеннями частин шостої, сьомої статті 83, пункту 9 частини першої статті 106, частин третьої, четвертої статті 114 Конституції.

На думку глави держави, вказане положення Конституції вимагає роз`яснення, оскільки сформована у Верховній Раді VІ скликання коаліція фракцій Блоку Юлії Тимошенко, блоку «Наша Україна – Народна Самооборона», Блоку Литвина не внесла Президенту пропозицій щодо формування уряду, це свідчить про неоднозначне розуміння вказаного положення Конституції і є підставою для його офіційного тлумачення КС.