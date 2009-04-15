Богатирьова в США розповіла про політичну ситуацію в Україні

Під час візиту до США секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА поінформувала американських високопосадовців про внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Апарату РНБО, у програмі робочого візиту до США ключовою стала зустріч Р.БОГАТИРЬОВОЇ з радником Президента США з питань національної безпеки Джеймсом ДЖОУНСОМ. У ході зустрічі співрозмовники детально обговорили широке коло питань двосторонньої взаємодії в політичній, безпековій та енергетичній сферах. Особливу увагу було присвячено проблематиці міжнародної безпеки та її регіональним вимірам.

Американський високопосадовець поінформував про підходи нової адміністрації США до розбудови відносин з європейськими партнерами, в т.ч. з Україною, яка й надалі залишатиметься важливим партнером Вашингтону та вагомим чинником безпеки і стабільності в регіоні. Дж.ДЖОУНС наголосив на незмінності підтримки Сполученими Штатами курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

У свою чергу, Р.БОГАТИРЬОВА докладно поінформувала американського колегу про внутрішньополітичну ситуацію в Україні та дії Президента України, спрямовані на переведення відносин між основними політичним силами та гілками влади у конструктивне русло. Окремо були представлені конституційні ініціативи глави Української держави Віктора ЮЩЕНКА.

Сторони також обмінялися думками про перспективи розширення співпраці між апаратами РНБО України та Ради національної безпеки США.

Цього ж дня відбулася зустріч Р.БОГАТИРЬОВОЇ з радником віце-президента США з питань національної безпеки Ентоні БЛІНКЕНОМ. Головною темою діалогу стало питання розвитку українсько-американського стратегічного партнерства, а також актуальні проблеми міжнародного порядку денного, зокрема, проблематика реформування енергетичного та безпекового середовища у Європі.

На прохання американської сторони Р.БОГАТИРЬОВА ознайомила Е.БЛІНКЕНА із внутрішньополітичною ситуацією в Україні, висловила думку щодо можливих шляхів розв’язання кризових явищ та поінформувала про стабілізуючу роль Президента України В.ЮЩЕНКА в цих процесах.

Також Р.БОГАТИРЬОВА зустрілася з одним із провідних американських фахівців у сфері енергетичної безпеки, помічником міністра енергетики США Джонатаном ШРАЕРОМ. Співрозмовники обговорили низку актуальних питань міжнародної енергетичної безпеки. Зокрема, мова йшла про стан виконання домовленостей, досягнутих в ході брюссельської конференції з питань модернізації української ГТС у березні поточного року, які стали важливим внеском у зміцнення енергетичної безпеки як України, так і європейського континенту в цілому.

В ході розмови Р.БОГАТИРЬОВА підкреслила зацікавленість України у продовжені успішної співпраці з американською стороною у рамках реалізації проектів кваліфікації ядерного палива, «Міжнародної програми з ядерної безпеки», а також можливості залучення інвестицій з боку американських партнерів в таких сферах, як видобуток вуглеводнів, енергозберігаючі технології, альтернативна та відновлювальна енергетика. Попередньо було обговорено питання створення спільної двосторонньої українсько-американської Робочої групи з питань ядерної безпеки.

Також у вівторок секретар РНБО взяла участь у круглому столі з представниками одного з провідних «мозкових центрів» світу – Інституту Брукінгз, у ході якого обговорювалися питання внутрішньополітичної стабілізації в Україні, перспективи України у побудові прогнозованих і стабільних відносин зі стратегічними партнерами та її роль у зміцненні енергетичної безпеки Європи.

У своєму виступі Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що українська сторона вітає процес «перезапуску взаємин» між США та Росією, оскільки її інтересам відповідає якомога більш прагматична та конструктивна американсько-російська співпраця. Зі свого боку, цінуючи незмінність підтримки з боку Сполучених Штатів Америки демократичним перетворенням та ринковим реформам, а також курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію, Україна зацікавлена у продовженні практичної реалізації положень Хартії про стратегічне співробітництво і відновленні діяльності у новому форматі Українсько-Американської міждержавної комісії.