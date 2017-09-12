Саакашвілі прокоментував порівняння його прориву з російським вторгненням на Донбас
Саакашвілі продовжує стверджувати, що він не порушував закон під час перетину ПП "Шегині".
Лідер політсили "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі назвав "пропагандою" порівняння його перетину кордону з вторгненням російських військових на сході держави.
Про це він заявив під час свого публічного виступу перед журналістами біля готелю, в якому наразі перебуває у Львові, передає ТСН.
Читайте такожПрикордонники пояснили причини приїзду до Саакашвілі у Львові
"Брехливі бариги провели пропаганду про якийсь там прорив, порушення кордону і порівняли це з Донбасом", - сказав політик, зазначивши, що політики "тримають громадян України реально за дурнів".
Водночас Саакашвілі заявив, що поважає прикордонників і додав, що він разом зі своїми прихильниками не порушував закон під час перетину КП "Шегині" на Львівщині.
"Вони відмовилися взяти в мене паспорт і перевірити документи", - стверджує екс-глава Одеської ОДА.
Раніше перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін прокоментував прорив прихильниками Саакашвілі пункту пропуску "Шегині".
"У 2014 році на нашому східному державному кордоні все починалося саме з подібного свавілля, грубого ігнорування закону, яке здійснювалося під прикриттям "волі народу Донбасу". Результати відомі. Вже четвертий рік йде війна з агресором, який зайшов на нашу територію під гул натовпу", - наголосив Аброськін.