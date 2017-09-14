В Україні йде контрреволюція, система переходить в режим повільного наступу - історик

В Україні йде контрреволюція, країна почала рухатись назад. Таку думку під час лекції "Україна майбутнього" висловив історик, професор Українського католицького університету, член Несторівської Ярослав Грицак. Його цитує "Новое время".

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"Україна зіткнулася з проблемою останнього кілометра. Ми пройшли довгий шлях, нам залишився всього кілометр до кінця. Ми майже на місці. Але "майже" не рахується. Щоб стався перелом, треба подолати "майже", пройти точку неповернення. Моє суб'єктивне відчуття: зараз ми починаємо рухатися назад. Йде солодка контрреволюція, система переходить в режим повільного настання", - каже Грицак.

Історик вважає, що Україна поки не пройшла "точку неповернення" на шляху до правової держави: "Що робити в такій ситуації? Перестати критикувати владу. Це легко, і немає нічого приємнішого, але давайте критикувати себе — велика частина відповідальності за те, що відбулося чи не відбулося в країні, лежить на нас".

"Логіка революцій підказує, що зміни повинні відбутися насамперед політичні. І якщо б мене розбудили серед ночі, приставивши пістолет до скроні, вимагаючи сказати головну причину цього, я відповів би: ось та сама точка неповернення. Мова про становлення правової держави, верховенство права, називайте, як хочете. Але поки цього немає, немає і нових правил гри", - пояснив Грицак.

Історик також розповів про вплив війни на економіку країни і процес реформ: "Існує ціла школа, що вважає: що війна є позитивним фактором для економіки. Парадоксальна теза, але з точки зору реформ війна не є серйозною перешкодою, хоч і залишається трагедією. Але історично реформи починаються не від хорошого життя, а тоді, коли є виклик чи загроза".

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